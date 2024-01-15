Подрыв гранат депутатом в сельсовете на Закарпатье: количество погибших увеличилось до двух
Киев • УНН
Количество погибших в результате взрыва гранаты депутата на сессии Керецковского сельского совета на Закарпатье возросло до двух человек, еще одна жертва скончалась от полученных ранений. Расследование нападения в декабре 2023 года, в результате которого также пострадали 26 человек, продолжается.
Количество погибших в результате теракта на сессии Керецковского сельского совета на Закарпатье возросло до 2 человек. В частности погиб еще один депутат сельсовета, который возглавлял местный ЦПАУ. О смерти сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.
Сегодня, 15 января 2024 года, от полученных в результате взрыва травм в реанимационном отделении скончался еще один пострадавший - 47-летний депутат сельсовета. Он работал в Керецковской ОТГ на должности начальника ЦПАУ.
Детали
Под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры продолжается досудебное расследование по факту подрыва гранат депутатом Керецькивского сельского совета Хустского района, произошедшего 15 декабря 2023 года.
В рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз, которые сейчас продолжаются.
Окончательная правовая квалификация действий подрывника будет определена после их проведения.
Напомним
Ранее сообщалось, что в результате взрыва гранаты депутатом сельского совета на Закарпатье были ранены 26 человек, из которых 19 госпитализированы, а трое в тяжелом состоянии, включая самого депутата.
На следующий день после инцидента констатировали смерть одного из депутатов, которого госпитализировали в медучреждение в тяжелом состоянии.
Подрыв гранат депутатом в сельсовете на Закарпатье: количество погибших увеличилось до двух
Количество погибших в результате взрыва гранаты депутата на сессии Керецковского сельского совета на Закарпатье возросло до двух человек, еще одна жертва скончалась от полученных ранений. Расследование нападения в декабре 2023 года, в результате которого также пострадали 26 человек, продолжается.
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