Подрыв гранат депутатом в сельсовете на Закарпатье: количество погибших увеличилось до двух

Количество погибших в результате теракта на сессии Керецковского сельского совета на Закарпатье возросло до 2 человек. В частности погиб еще один депутат сельсовета, который возглавлял местный ЦПАУ. О смерти сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

Сегодня, 15 января 2024 года, от полученных в результате взрыва травм в реанимационном отделении скончался еще один пострадавший - 47-летний депутат сельсовета. Он работал в Керецковской ОТГ на должности начальника ЦПАУ. - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Детали

Под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры продолжается досудебное расследование по факту подрыва гранат депутатом Керецькивского сельского совета Хустского района, произошедшего 15 декабря 2023 года.

В рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз, которые сейчас продолжаются.

Окончательная правовая квалификация действий подрывника будет определена после их проведения.

Напомним

Ранее сообщалось, что в результате взрыва гранаты депутатом сельского совета на Закарпатье были ранены 26 человек, из которых 19 госпитализированы, а трое в тяжелом состоянии, включая самого депутата.

На следующий день после инцидента констатировали смерть одного из депутатов, которого госпитализировали в медучреждение в тяжелом состоянии.