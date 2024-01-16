Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: депутату Батрину призначили психіатричну експертизу
Київ • УНН
Депутату Сергію Батрину, підозрюваному в підриві гранат під час сесії сільради в Закарпатській області, що призвів до загибелі двох людей і численних поранених, призначено психіатричну експертизу.
Підозрюваному у підриві гранат у Закарпатській області під час засідання сесії однієї з місцевих рад депутату Сергію Батрину призначили судово-психіатричну експертизу. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі Закарпатської обласної прокуратури.
Слідчий СБУ призначив (проведення судово-психіатричної експертизи депутату – ред.)
Доповнення
На Закарпатті 15 грудня депутат Сергій Батрин від партії "Слуга народу" підірвав гранати під час сесії сільської ради, поранивши 26 людей. Пізніше один із постраждалих помер у лікарні від отриманих поранень. 15 січня стало відомо, що кількість загиблих від підриву гранат на сесії зросла до двох.
СБУ розпочала розслідування через підрив бойових гранат депутатом у приміщенні сільської ради.
СБУ повідомила про підозру у вчиненні теракту депутату Керецьківської сільської ради у Закарпатській області Батрину.
Суд у Закарпатській області обрав Батрину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.