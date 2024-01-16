Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

Подозреваемому в подрыве гранат в Закарпатской области во время заседания сессии одного из местных советов депутату Сергею Батрину назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Закарпатской областной прокуратуры.

Следователь СБУ назначил (проведение судебно-психиатрической экспертизы депутату - ред.) - сказали в прокуратуре.

Дополнение

На Закарпатье 15 декабря депутат Сергей Батрин от партии "Слуга народа" взорвал гранаты во время сессии сельского совета, ранив 26 человек. Позже один из пострадавших скончался в больнице от полученных ранений. 15 января стало известно, что количество погибших от подрыва гранат на сессии возросло до двух.

СБУ начала расследование из-за подрыва боевых гранат депутатом в помещении сельского совета.

СБУ сообщила о подозрении в совершении теракта депутату Керецковского сельского совета в Закарпатской области Батрину.

Суд в Закарпатской области избрал Батрину меру пресечения в виде содержания под стражей.