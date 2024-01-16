Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
Киев • УНН
Депутату Сергею Батрину, подозреваемому в подрыве гранат во время сессии сельсовета в Закарпатской области, приведшем к гибели двух человек и многочисленным раненым, назначена психиатрическая экспертиза.
Подозреваемому в подрыве гранат в Закарпатской области во время заседания сессии одного из местных советов депутату Сергею Батрину назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Закарпатской областной прокуратуры.
Следователь СБУ назначил (проведение судебно-психиатрической экспертизы депутату - ред.)
Дополнение
На Закарпатье 15 декабря депутат Сергей Батрин от партии "Слуга народа" взорвал гранаты во время сессии сельского совета, ранив 26 человек. Позже один из пострадавших скончался в больнице от полученных ранений. 15 января стало известно, что количество погибших от подрыва гранат на сессии возросло до двух.
СБУ начала расследование из-за подрыва боевых гранат депутатом в помещении сельского совета.
СБУ сообщила о подозрении в совершении теракта депутату Керецковского сельского совета в Закарпатской области Батрину.
Суд в Закарпатской области избрал Батрину меру пресечения в виде содержания под стражей.
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
Депутату Сергею Батрину, подозреваемому в подрыве гранат во время сессии сельсовета в Закарпатской области, приведшем к гибели двух человек и многочисленным раненым, назначена психиатрическая экспертиза.
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