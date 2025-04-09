Предлагали сбежать в ЕС на основании поддельных документов: заблокированы новые схемы уклонения от мобилизации

СБУ заблокировала четыре схемы нелегального вывоза мужчин призывного возраста за границу по поддельным документам, задержав десять организаторов, которые брали за это до $12 000 в зависимости от срочности.