Депутату сельского совета на Закарпатье Сергею Батрину, который взорвал гранаты во время заседания, грозит пожизненное заключение.
Трое детей были госпитализированы с подозрением на отравление угарным газом в Хусте, Закарпатская область.
В Закарпатском ОТЦК СП заявили, что непричастны к избиению мужчины, который во время пребывания в одном из районных
территориальных центров комплектования попытался совершить суицид.
В Хустском РТК и СП проводится служебная проверка после того, как мужчина, по сообщению, мог пытаться покончить с собой после
задержания за попытку незаконного пересечения границы.
Двум священнослужителям УПЦ (МП) на Закарпатье СБУ сообщила о подозрении в распространении коммунистической символики и пропаганды
коммунистического тоталитарного режима.
СБУ заблокировала четыре схемы нелегального вывоза мужчин призывного возраста за границу по поддельным документам, задержав десять
организаторов, которые брали за это до $12 000 в зависимости от срочности.
Суд в Закарпатской области Украины арестовал депутата Сергея Батрина без права внесения залога по обвинению в
террористическом акте после того, как он взорвал гранаты на заседании местного совета, ранив 23 человека.