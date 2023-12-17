Суд избрал меру пресечения депутату, который взорвал гранаты на Закарпатье
Суд в Закарпатской области Украины арестовал народного депутата Сергея Батрина без права внесения залога по обвинению в террористическом акте после того, как он взорвал гранаты на заседании местного совета, ранив 23 человека.
российские зенитчики случайно сбили собственный Су-25 - командующий ВВС Украины
российские противовоздушные силы сбили собственный самолет Су-25. Это подтвердил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук.
Автомобиль наехал на мину в Николаевской области: пассажиры не пострадали, но им потребовалась помощь саперов, чтобы выбраться из опасного участка
В Николаевской области автомобиль подорвался на мине. Двух мужчин спасли саперы, которые создали безопасный коридор для эвакуации.
Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в Восточное море
Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности в Восточное море. Ракета, запущенная из-под Пхеньяна, пролетела около 570 км.
Подводная лодка USS Missouri прибыла в Южную Корею для усиления оборонных связей
Подводная лодка USS Missouri прибыла в Южную Корею для усиления оборонных связей на фоне потенциальных ракетных испытаний Северной Кореи.
Буданов заявил, что для поддержания численности Вооруженных сил нужно продолжать мобилизацию
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что только мобилизация может обеспечить необходимую миллионную численность Вооруженных сил.
В Киеве открыли участок Кольцевой дороги после капитального ремонта и установки новой ливневой канализации
На участке Кольцевой дороги Киева между Жулянским путепроводом и Вишневым восстановлено движение транспорта после проведения дорожных работ, в частности строительства новой ливневой канализации и обновления дорожного покрытия. Капитальный ремонт на этом участке продолжится в 2024 году.
Под Купянском враг пытался прорвать оборону украинских войск с помощью авиации - Генштаб
Генеральный штаб Украины сообщает, что продолжающаяся российская агрессия привела к 54 боям, ракетным и воздушным ударам и жертвам среди гражданского населения; украинские войска отбили многочисленные атаки противника и продолжают удерживать оборонительные позиции.
Вражеский обстрел повредил инфраструктурный объект в Никополе
Никополь был трижды атакован беспилотниками и дважды артиллерией, поврежден объект инфраструктуры. На данный момент о жертвах не сообщалось.
Энергоатом и Westinghouse подписали соглашение о закупке реакторной установки для Хмельницкой АЭС
НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse подписали соглашение о строительстве первого в Европе реактора AP1000, который будет установлен на Хмельницкой АЭС. Он будет иметь наибольшую в Украине мощность - 1100 МВт.