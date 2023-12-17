Суд избрал меру пресечения депутату, который взорвал гранаты на Закарпатье

Суд в Закарпатской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей местному депутату Сергею Батрину, который 15 декабря взорвал три гранаты во время заседания Керецковского сельсовета. Об этом говорится в сообщении Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области, передает УНН.

Детали

Отмечается, что депутата будут держать под стражей без возможности внесения залога, согласно ч.2 ст. 258 УК Украины (террористический акт).

Сегодня 17 декабря, в соответствии с постановлением следственного судьи Ужгородского горрайонного суда, была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога в отношении 54-летнего гражданина Украины, действующего депутата Керецковского сельского совета Хустского района Закарпатской области VIII созыва, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК Украины. (Террористический акт) отметили в суде.

Сторона обвинения ходатайствовала об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

В то же время сторона защиты и подозреваемый против удовлетворения ходатайства прокурора не возражали.

Контекст

15 декабря Сергей Батрин пришел на заседание сельсовета и, достав из карманов две гранаты РГД-5 и одну гранату Ф-1, привел их в действие. В результате взрывов пострадали 23 человека, в том числе и подозреваемый: 16 мужчин и 7 женщин. Они получили телесные повреждения различной степени тяжести, в большинстве осколочные ранения. Позже один из пострадавших скончался в больнице от полученных от полученных ранений.

Сам Батрин был реанимирован. Следователи провели обыски по месту проживания депутата и обнаружили предсмертную записку. 16 декабря он пришел в в сознание, тогда Служба безопасности Украины обвинила его в терроризме.

Правоохранители будут расследовать подрыв гранат на Закарпатье по двум статьям - теракт и незаконное обращение с оружием