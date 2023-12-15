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Правоохранители будут расследовать подрыв гранат на Закарпатье по двум статьям - теракт и незаконное обращение с оружием

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 12:08  •  21455 просмотра

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Полиция расследует взрыв гранаты депутатом сельсовета на Закарпатье как террористический акт и незаконное обращение с оружием.

В Национальной полиции уточнили квалификацию подрыва депутатом гранат во время сессии сельсовета на Закарпатье. Событие будут расследовать по двум статьям - теракт и незаконное обращение с оружием, сообщает УНН

 Следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.  Кроме того, Служба безопасности Украины вносит сведения и будет расследовать событие по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) УК, что является подследственностью СБУ 

- говорится в сообщении Нацполиции в Telegram.

Ранее

Сообщалось, что полиция квалифицировала как теракт подрыв гранат депутатом на Закарпатье.

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Напомним 

На Закарпатье во время заседания сессии один из депутатов сельсовета взорвал гранаты.

Количество пострадавших из-за подрыва гранат депутатом на Закарпатье возросло до 26.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
Правоохоронці розслідуватимуть підрив гранат на Закарпатті за двома статтями - теракт та незаконне поводження зі зброєю
Law enforcers to investigate grenade explosion in Zakarpattia region under two articles - terrorist attack and illegal handling of weapons
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