Правоохранители будут расследовать подрыв гранат на Закарпатье по двум статьям - теракт и незаконное обращение с оружием
Киев • УНН
Полиция расследует взрыв гранаты депутатом сельсовета на Закарпатье как террористический акт и незаконное обращение с оружием.
В Национальной полиции уточнили квалификацию подрыва депутатом гранат во время сессии сельсовета на Закарпатье. Событие будут расследовать по двум статьям - теракт и незаконное обращение с оружием, сообщает УНН.
Следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Кроме того, Служба безопасности Украины вносит сведения и будет расследовать событие по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) УК, что является подследственностью СБУ
Ранее
Сообщалось, что полиция квалифицировала как теракт подрыв гранат депутатом на Закарпатье.
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Напомним
На Закарпатье во время заседания сессии один из депутатов сельсовета взорвал гранаты.
Количество пострадавших из-за подрыва гранат депутатом на Закарпатье возросло до 26.
Правоохранители будут расследовать подрыв гранат на Закарпатье по двум статьям - теракт и незаконное обращение с оружием
Полиция расследует взрыв гранаты депутатом сельсовета на Закарпатье как террористический акт и незаконное обращение с оружием.
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