Rocketdyne F-1

Избил до потери сознания: в Одессе задержали мужчину, который устроил пьяную драку в ресторане

В Одессе мужчина нанес тяжкие телесные повреждения во время драки в ресторане, что привело к его задержанию и возможному лишению свободы на срок от пяти до восьми лет. Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами.