Трое гражданских получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения в результате российского обстрела села Михайловка Донецкой
области.
Депутату сельского совета на Закарпатье Сергею Батрину, который взорвал гранаты во время заседания, грозит пожизненное заключение.
Правоохранители и пограничники изъяли более тысячи патронов, гранаты, деньги и наркотики у группы торговцев оружием в Сумской
области.
В Кропивницком, задержали мужчину, который бросил гранату, но никто не пострадал и не нанес материальный ущерб; открыто уголовное
производство по факту хулиганства.
В Одессе мужчина нанес тяжкие телесные повреждения во время драки в ресторане, что привело к его задержанию и возможному лишению
свободы на срок от пяти до восьми лет. Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами.
Мужчина пытался ограбить банк в Кривом Роге, используя предмет, похожий на гранату, но сбежал. Позже его задержали и взяли под
стражу.
Суд в Закарпатской области Украины арестовал депутата Сергея Батрина без права внесения залога по обвинению в
террористическом акте после того, как он взорвал гранаты на заседании местного совета, ранив 23 человека.