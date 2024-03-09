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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правоохранители и пограничники разоблачили группу торговцев оружием на Сумщине

Правоохранители и пограничники разоблачили группу торговцев оружием на Сумщине

Киев  •  УНН

9 марта 2024, 09:55  •  7641 просмотра

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Правоохранители и пограничники изъяли более тысячи патронов, гранаты, деньги и наркотики у группы торговцев оружием в Сумской области.

Работники Нацполиции и пограничники разоблачили группу торговцев оружием на Сумщине. В ходе обысков было изъято более тысячи патронов различных калибров, гранаты, деньги и наркотики, сообщает Государственная пограничная служба, передает УНН.

Детали

Правоохранители разоблачили группу торговцев оружием на Сумщине. Участники преступной группы незаконно хранили и сбывали незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы. Во время обысков правоохранители изъяли более тысячи патронов различных калибров, гранаты Ф-1, РГД-5 и запалы к ним, ВОГ-25, деньги и наркотики

- говорится в сообщении. 
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Документирование противоправной деятельности осуществляли пограничники вместе с сотрудниками Нацполиции.

Напомним,

В феврале полицейские столицы конфисковали 85 единиц незаконного оружия, в том числе семь автоматов, пистолеты, карабины и пулеметы, а также гранаты и более 10 тысяч патронов. 

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
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