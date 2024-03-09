Правоохранители и пограничники разоблачили группу торговцев оружием на Сумщине

Работники Нацполиции и пограничники разоблачили группу торговцев оружием на Сумщине. В ходе обысков было изъято более тысячи патронов различных калибров, гранаты, деньги и наркотики, сообщает Государственная пограничная служба, передает УНН.

Детали

Правоохранители разоблачили группу торговцев оружием на Сумщине. Участники преступной группы незаконно хранили и сбывали незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы. Во время обысков правоохранители изъяли более тысячи патронов различных калибров, гранаты Ф-1, РГД-5 и запалы к ним, ВОГ-25, деньги и наркотики - говорится в сообщении.

Документирование противоправной деятельности осуществляли пограничники вместе с сотрудниками Нацполиции.

Напомним,

В феврале полицейские столицы конфисковали 85 единиц незаконного оружия, в том числе семь автоматов, пистолеты, карабины и пулеметы, а также гранаты и более 10 тысяч патронов.