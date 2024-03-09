Правоохоронці та прикордонники викрили групу торговців зброєю на Сумщині
Київ • УНН
Правоохоронці та прикордонники вилучили понад тисячу набоїв, гранати, гроші та наркотики у групи торговців зброєю у Сумській області.
Працівники Нацполіції та прикордонники викрили групу торговців зброєю на Сумщині. В ході обшуків було вилучено понад тисячу набоїв різних калібрів, гранати, гроші та наркотики, повідомляє Державна прикордонна служба, передає УНН.
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Правоохоронці викрили групу торговців зброєю на Сумщині. Учасники злочинної групи незаконно зберігали та збували незареєстровану вогнепальну зброю та боєприпаси. Під час обшуків правоохоронці вилучили більше тисячі набоїв різних калібрів, гранати Ф-1, РГД-5 та запали до них, ВОГ-25, гроші та наркотики
Документування протиправної діяльності здійснювали прикордонники разом із співробітниками Нацполіції.
Нагадаємо
У лютому поліцейські столиці конфіскували 85 одиниць незаконної зброї, зокрема сім автоматів, пістолети, карабіни й кулемети, а також гранати та понад 10 тисяч набоїв.