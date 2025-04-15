Rocketdyne F-1

Троє цивільних отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення внаслідок російського обстрілу села Михайлівка Донецької
області.
Депутату сільської ради на Закарпатті Сергію Батріну, який підірвав гранати під час засідання, загрожує довічне ув'язнення.
Правоохоронці та прикордонники вилучили понад тисячу набоїв, гранати, гроші та наркотики у групи торговців зброєю у Сумській
області.
У Кропивницькому, затримали чоловіка, який кинув гранату, але ніхто не постраждав і не завдав матеріальної шкоди; відкрито
кримінальне провадження за фактом хуліганства.
В Одесі чоловік завдав тяжких тілесних ушкоджень під час бійки в ресторані, що призвело до його затримання та можливого
позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Потерпілий був госпіталізований з тяжкими травмами.
Чоловік намагався пограбувати банк у Кривому Розі, використовуючи предмет, схожий на гранату, але втік. Пізніше його затримали і взяли під варту.
Суд у Закарпатській області України заарештував депутата Сергія Батрина без права внесення застави за звинуваченням у
терористичному акті після того, як він підірвав гранати на засіданні місцевої ради, поранивши 23 людини.