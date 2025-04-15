Rocketdyne F-1

Побив до втрати свідомості: в Одесі затримали чоловіка, який влаштував п'яну бійку в ресторані

В Одесі чоловік завдав тяжких тілесних ушкоджень під час бійки в ресторані, що призвело до його затримання та можливого позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Потерпілий був госпіталізований з тяжкими травмами.