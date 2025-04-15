Rocketdyne F-1

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 34711 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 164480 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 141140 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143854 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136627 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136760 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196837 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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На Великдень росіяни атакували Донеччину з дрона: поранено трьох людей

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СБУ та прокуратура завершили слідство у справі про підрив гранат на засіданні сільради на Закарапатті

Депутату сільської ради на Закарпатті Сергію Батріну, який підірвав гранати під час засідання, загрожує довічне ув'язнення.

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Правоохоронці та прикордонники вилучили понад тисячу набоїв, гранати, гроші та наркотики у групи торговців зброєю у Сумській області.

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Підрив чоловіком гранати у Кропивницькому: відкрито провадження

У Кропивницькому, затримали чоловіка, який кинув гранату, але ніхто не постраждав і не завдав матеріальної шкоди; відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганства.

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Чоловік намагався пограбувати банк у Кривому Розі, використовуючи предмет, схожий на гранату, але втік. Пізніше його затримали і взяли під варту.

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Суд обрав запобіжний захід депутату, який підірвав гранати на Закарпатті

Суд у Закарпатській області України заарештував депутата Сергія Батрина без права внесення застави за звинуваченням у терористичному акті після того, як він підірвав гранати на засіданні місцевої ради, поранивши 23 людини.

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