На Великдень росіяни атакували Донеччину з дрона: поранено трьох людей
Київ • УНН
Троє цивільних отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення внаслідок російського обстрілу села Михайлівка Донецької області.
В неділю, 5 травня, окупаційні війська рф вдарили по селу Михайлівка на Донеччині. Внаслідок атаки мінно-вибухові травми та осколкові поранення дістали троє цивільних мешканців. Про це пише УНН з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
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Троє цивільних, які в момент обстрілу перебували в автівці, дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями 68-річного чоловіка та жінок 49 та 67 років доставлено до лікарні, де їм надається кваліфікована медична допомога
Попередньо, російські окупанти застосували для атаки на мирний населений пункт FPV-дрон, споряджений гранатою типу "Ф-1".
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
На Донеччині внаслідок обстрілів загинуло троє людей, ще двоє поранені05.05.24, 09:58 • 22795 переглядiв