На Великдень росіяни атакували Донеччину з дрона: поранено трьох людей

В неділю, 5 травня, окупаційні війська рф вдарили по селу Михайлівка на Донеччині. Внаслідок атаки мінно-вибухові травми та осколкові поранення дістали троє цивільних мешканців. Про це пише УНН з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

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Троє цивільних, які в момент обстрілу перебували в автівці, дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями 68-річного чоловіка та жінок 49 та 67 років доставлено до лікарні, де їм надається кваліфікована медична допомога