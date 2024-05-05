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На Донеччині внаслідок обстрілів загинуло троє людей, ще двоє поранені

На Донеччині внаслідок обстрілів загинуло троє людей, ще двоє поранені

Київ • УНН

 • 22794 перегляди

Вчора, 4 травня, від російських обстрілів на Донеччині загинуло три людини загинули і ще двоє отримали поранення.

Минулої доби, 4 травня, на Донеччині внаслідок обстрілів загинуло три людини, ще двоє отримали поранення. Про це розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі 

За 4 травня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Покровську і 1 у Дружківці. Ще 2 людини в області за добу дістали поранення

- резюмував Філашкін. 

Він також оприлюднив інфографіку з кількістю загиблих та поранених від початку повномасштабного вторгнення. Водночас він підкреслив, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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На Донеччині від обстрілів РФ 3 травня загинули троє людей, семеро — поранені04.05.24, 08:51 • 39045 переглядiв

Володимир Омельченко

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