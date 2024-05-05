В Донецкой области в результате обстрелов погибли три человека, еще двое ранены

За прошедшие сутки, 4 мая, в Донецкой области в результате обстрелов погибли три человека, еще двое получили ранения. Об этом рассказал председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

За 4 мая россияне убили 3 жителей Донецкой области: 2 в Покровске и 1 в Дружковке. Еще 2 человека в области за сутки получили ранения - резюмировал Филашкин.

Он также обнародовал инфографику с количеством погибших и раненых с начала полномасштабного вторжения. В то же время он подчеркнул, что общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

В Донецкой области от обстрелов РФ 3 мая погибли три человека, семеро - ранены