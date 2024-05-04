В Донецкой области от обстрелов РФ 3 мая погибли три человека, семеро - ранены

В Донецкой области три человека погибли, а семеро ранены в результате обстрелов российской армии 3 мая. Об этом сообщил начальник Донецкой областной администрации Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Отмечается, что за 3 мая россияне убили 3 жителей Донецкой области: двое в Курахово и один в Часовом Яру. Еще 7 человек в области за сутки получили ранения.

Раненые жители Курахово, Часового Яра, Нетайлово, Торецка, Северска.

Всего с начала вторжения, не считая жертвы в Мариуполе и Волновахе:

▪погиб 1950 человек,

▪ ранены 4859 человек.

Донецкая область: россияне ударили по Курахово и Часовому Яру, погибли 3 человека