На Донеччині від обстрілів РФ 3 травня загинули троє людей, семеро — поранені
Київ • УНН
Три людини загинули і семеро отримали поранення в Донецькій області внаслідок російських обстрілів 3 травня.
У Донецькій області троє людей загинули, а семеро поранені внаслідок обстрілів російської армії 3 травня. Про це повідомив начальник Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін, передає УНН.
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Зазначається, що за 3 травня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: двоє у Кураховому і одна у Часовому Яру. Ще 7 людей в області за добу дістали поранення.
Поранені жителі Курахового, Часового Яру, Нетайлового, Торецька, Сіверська.
Загалом від початку вторгнення, не враховуючи жертви у Маріуполі та Волновасі:
- ▪загинула 1950 людина,
- ▪поранені 4859 людей.
Донеччина: росіяни вдарили по Кураховому та Часовому Яру, загинуло 3 людей03.05.24, 15:40 • 23852 перегляди