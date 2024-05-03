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Донеччина: росіяни вдарили по Кураховому та Часовому Яру, загинуло 3 людей

Донеччина: росіяни вдарили по Кураховому та Часовому Яру, загинуло 3 людей

Київ • УНН

 • 23852 перегляди

3 травня 2024 року російські війська обстріляли кілька населених пунктів у Донецькій області, в результаті чого загинули 3 цивільні особи та ще 5 отримали поранення.

Російські війська сьогодні обстріляли міста Курахове та Часів Яр, а також село Нетайлове у Донецькій області, у результаті чого загинули 3 людей та ще 5 отримали поранення, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 3 травня 2024 року окупаційні війська рф обстріляли Покровський та Бахмутський райони у Донецькій області:

  • У місті Кураховому від обстрілу загинуло двоє цивільних. Також поранено жінку й чоловіка. 
  • У місті Часів Яр від атаки FPV-дрону на вулиці загинув місцевий житель, ще двоє громадян отримали травми. 
  • Також внаслідок артилерійського обстрілу села Нетайлове зазнав тілесних ушкоджень пенсіонер. Його доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.

Армія рф посилила обстріли на Донеччині, уночі вдарила по Костянтинівці03.05.24, 11:30 • 22865 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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