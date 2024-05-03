Донецкая область: россияне ударили по Курахово и Часовому Яру, погибли 3 человека

Российские войска сегодня обстреляли города Курахово и Часов Яр, а также село Нетайлово в Донецкой области, в результате чего погибли 3 человека и еще 5 получили ранения, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 3 мая 2024 года оккупационные войска рф обстреляли Покровский и Бахмутский районы в Донецкой области:

В городе Курахово от обстрела погибли двое гражданских. Также ранены женщина и мужчина.

от обстрела погибли двое гражданских. Также ранены женщина и мужчина. В городе Часов Яр от атаки FPV-дрона на улице погиб местный житель, еще двое граждан получили травмы.

от атаки FPV-дрона на улице погиб местный житель, еще двое граждан получили травмы. Также в результате артиллерийского обстрела села Нетайлово получил телесные повреждения пенсионер. Он доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

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