Армия рф усилила обстрелы в Донецкой области, ночью ударила по Константиновке

В Донецкой области за прошедшие сутки российские войска нанесли более 2100 ударов, что больше, чем сутками ранее, в том числе 16 раз обстреляли населенные пункты, ночью попали по Константиновке, сообщили в ГУНП в области и глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

"За сутки полиция зарегистрировала 2121 вражеский обстрел", - отметили в полиции в соцсетях.

"В целом за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой облати", - добавил Филашкин в Telegram.

По данным полиции, армия рф накрыла огнем 13 населенных пунктов: города Константиновка, Красногоровка, Курахово, Лиман, Торецк, Часов Яр, поселки Великая Новоселка, Райгородок, села Андреевка, Анновка, Калиновое Краматорского района, Константинополь, Мемрик. Поврежден 21 гражданский объект - 14 жилых домов, предприятие, автомобили, железнодорожные рельсы, ЛЭП.

В частности:

По Мемрику россия ударила из РСЗО "Град" - погибли 12-летняя девочка и женщина, еще два человека получили травмы. Разрушениям подверглись 7 частных домов и автомобиль.

россия ударила из РСЗО "Град" - погибли 12-летняя девочка и женщина, еще два человека получили травмы. Разрушениям подверглись 7 частных домов и автомобиль. В результате артиллерийских обстрелов один человек ранен в Красногоровке и один - в Великой Новоселке . Снарядами повреждены дома.

и один - в . Снарядами повреждены дома. В Лимане враг атаковал частный дом и два гражданских авто. В Константиновке поврежден частный дом. В обоих случаях - без пострадавших.

враг атаковал частный дом и два гражданских авто. В Константиновке поврежден частный дом. В обоих случаях - без пострадавших. В ночь на 3 мая российские войска обстреляли Константиновку - тип вооружения устанавливается. Повреждены 5 частных домов, гражданское авто, перебиты коммуникации.

В результате российского обстрела Донетчины погибли два человека