В результате российского обстрела Донетчины погибли два человека

Вечером 2 мая российские оккупанты обстреляли село Мемрика Новогродовской громады Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли два человека, среди которых - 12-летний ребенок. Еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

По его словам, россияне били по селу из реактивной системы залпового огня "Град". Повреждения получили 7 частных домов.

От вражеской атаки погибли два человека, а еще двое - получили ранения. Пострадавших доставили в больницу.

Глава ОГА в очередной раз призвал жителей Донетчины, а особенно - семей с детьми, эвакуироваться из области.

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