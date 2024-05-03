Внаслідок російського обстрілу Донеччини загинули дві людини
Київ • УНН
Двоє людей, у тому числі 12-річна дитина, загинули і ще двоє отримали поранення в результаті російського ракетного обстрілу з "Градів" села Мемрика в Донецькій області.
Увечері 2 травня російські окупанти обстріляли село Мемрика Новогродівської громади Донецької області. Внаслідок ворожої атаки загинули дві людини, серед яких — 12-річна дитина. Ще двоє зазнали поранень. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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За його словами, росіяни били по селу з реактивної системи залпового вогню "Град". Пошкоджень зазнали 7 приватних будинків.
Від ворожої атаки загинули дві людини, а ще двоє — зазнали поранень. Постраждалих доправили до лікарні.
Очільник ОВА вкотре закликав жителів Донеччини, а особливо — сімей з дітьми, евакуюватися з області.
росіяни перетворили окупований Донецьк на притулок для рецидивістів - Центр спротиву02.05.24, 16:24 • 16623 перегляди