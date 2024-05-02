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росіяни перетворили окупований Донецьк на притулок для рецидивістів - Центр спротиву

росіяни перетворили окупований Донецьк на притулок для рецидивістів - Центр спротиву

Київ • УНН

 • 16623 перегляди

росіяни перетворили окупований Донецьк на притулок для рецидивістів, вбивць і злочинців з усієї рф, створивши середовище, де вбивства, крадіжки та мародерство стали звичним явищем.

Окупаційна влада на ТОТ України створила практично парникові умови для злочинців та рецидивістів з усієї росії. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

У спротиві зазначають, що в Донецьк з’їжджаються вбивці аби уникнути відповідальності у себе вдома. Який спосіб життя ведуть на тимчасово окупованій Україні пояснювати буде зайвим. Адже вбивства, крадіжки та мародерства стали тут вже буденним явищем.

Нещодавно у Донецьку "засвітився" вбивця муедзина Ібрахіма Ісяняєва колишній найманець пвк вагнер раіль хайров. До цього його вже судили за вбивство, але помилували, щоб відправити на фронт. Чи судитимуть зараз - скоріш за все раіль знову поповнить ряди "добровольців" російської армії та піде завершувати своє мерзенне життя в одній із лісопосадок на українській Донеччині,

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС підкреслили, що для кремля та окупаційної влади такі випадки просто ідеальні для покращення свого мобілізаційного фонду. Але не тільки злочинці стають в ряди окупантів, також наркоманами із Чечні чи жінками із виправних колоній.

Нагадаємо

Через брак лікарів на окупованих територіях України, російські загарбники привозять медичні бригади з віддалених регіонів, таких як якутія та карелія, для надання медичних послуг.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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