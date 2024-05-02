Оккупационная власть на ВОТ Украины создала практически парниковые условия для преступников и рецидивистов со всей россии. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В сопротивлении отмечают, что в Донецк съезжаются убийцы чтобы избежать ответственности у себя дома. Какой образ жизни ведут на временно оккупированной Украине объяснять будет лишним. Ведь убийства, кражи и мародерства стали здесь уже обыденным явлением.

Недавно в Донецке "засветился" убийца муэдзина Ибрахима Исяняева бывший наемник пвк вагнер раиль хайров. До этого его уже судили за убийство, но помиловали, чтобы отправить на фронт. Будут ли судить сейчас - скорее всего раиль снова пополнит ряды "добровольцев" российской армии и пойдет завершать свою мерзкую жизнь в одной из лесопосадок на украинской Донетчине, - говорится в сообщении.

В ЦНС подчеркнули, что для кремля и оккупационных властей такие случаи просто идеальны для улучшения своего мобилизационного фонда. Но не только преступники становятся в ряды оккупантов, также наркоманами из Чечни или женщинами из исправительных колоний.

Напомним

Из-за нехватки врачей на оккупированных территориях Украины, российские захватчики привозят медицинские бригады из отдаленных регионов, таких как Якутия и Карелия, для оказания медицинских услуг.