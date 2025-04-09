Новогродовка

Украинские военные восстановили положение возле Новогродовки в Донецкой области. Продолжаются тяжелые бои возле новоивановки суджанского района рф, враг продвинулся возле борков и спального.
российские военные массово применяют незаконно полученные терминалы Starlink для улучшения координации атак на украинские позиции. Это помогло рф сократить технологический разрыв.
Бойцы 25-й воздушно-десантной бригады с помощью робота Ratel S ликвидировали более 10 российских военных в тоннеле возле Новогродовки. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Ratel S успешно работает на фронте уже более года.
По DeepState, на передовой зафиксировано продвижение вражеских войск в нескольких населенных пунктах.
В результате вражеских обстрелов в Донецкой области за сутки погибли 4 человека, 9 ранены. В некоторых городах усилен комендантский час в связи со сложной боевой ситуацией, в частности в 10-километровой зоне от фронта.
В Донецкой области эвакуация гражданского населения продвигается медленно. В Мирнограде остается 795 детей и 21 тысяча взрослых, в Селидово - 34 ребенка и 2,5 тысячи взрослых, а в Новогродовке - 1,5 тысячи человек.
На фронте произошло 145 боевых столкновений, почти треть из которых - на Покровском направлении. Враг нанес 79 авиаударов и более 4600 обстрелов, украинские силы отбили многочисленные атаки на разных направлениях.
За сутки произошло 110 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 33 боя. ВСУ отбили большинство атак, уничтожив значительное количество техники и живой силы противника.
За сутки на фронте зафиксировано 139 боевых столкновений. Наибольшая концентрация атак была на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 46 штурмовых и наступательных действий противника.
За сутки произошло 98 боевых столкновений. Россия нанесла 3 ракетных удара, 64 авиаудара и использовала 463 дрона-камикадзе. ВСУ отражают атаки на Харьковском, Купянском, Лиманском и других направлениях.
С 15 августа в Новогродовке будет действовать комендантский час с 15:00 до 11:00. Жители будут иметь только 4 часа в сутки для передвижения, закроются все магазины и рынки, ограничится въезд в город.
Глава Донецкой ОГА сообщил, что российские войска не зашли в Торецк, несмотря на 14 попыток штурма за сутки. В городе остается около 3 тыс. человек, продолжается обязательная эвакуация с прифронтовых территорий.
В результате российских обстрелов 14 населенных пунктов Донецкой области погиб тракторист, ранены 10 человек, в том числе двое детей. Повреждены 70 гражданских объектов, включая 48 жилых домов.
За сутки в Донецкой области зафиксирован 2531 обстрел. Пострадали 9 населенных пунктов, повреждены 23 гражданских объекта, включая жилые дома, школы и магазины.
Шестеро гражданских погибли и еще 22 получили ранения, в том числе ребенок, в результате массированного обстрела российскими войсками 17 населенных пунктов в Донецкой области.
Российские обстрелы в Донецкой области убили 4 гражданских и ранили еще 10, в том числе ребенка, причем ночью под обстрел попал Мирноград.
За минувшие сутки россияне убили 11 и ранили 43 жителей Донецкой области, повредив 157 гражданских объектов, среди которых 91 жилой дом, 9 магазинов, административные здания, предприятие, учебное заведение, аптека, кафе, рынок, СТО, транспортные средства и объекты критической инфраструктуры в 25 населенных пунктах.
В Донецкой области в результате российских обстрелов за прошедшие сутки погибли 3 гражданских лица, еще 24, в том числе 5 детей, получили ранения; массированные обстрелы повредили 66 гражданских объектов в 21 населенном пункте. Также из-за ночного обстрела Константиновки с использованием управляемых бомб есть раненый.
Российская армия атаковала Новогродовку в Донецкой области, в результате чего были ранены 9 человек, в том числе 4 детей, и повреждены здания.
Поселок четыре раза попал под вражеский огонь сегодня утром - полностью уничтожены 4 частных дома и 4 автомобиля, повреждены 5 домов, админздание и другие объекты.
За сутки россияне обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области, ранив 5 мирных жителей и повредив здания, инфраструктуру и жилые дома в Волновахском, Покровском, Краматорском и Бахмутском районах.
россияне усилили обстрелы Донецкой области, осуществив 2 661 обстрел и повредив 29 гражданских объектов, в том числе жилые дома и учебное заведение. Двое гражданских погибли и 2 получили ранения.
Российские войска 2 202 раза обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области, повредив 22 гражданских объекта, в частности жилые дома, объект инфраструктуры, предприятие и линию электропередач.
Российские войска почти 2 000 раз обстреляли Донецкую область, в том числе 9 населенных пунктов, в результате чего погибли 2 мирных жителей, 3 получили ранения, повреждены 29 гражданских объектов, в том числе 25 жилых домов.
Вражеские силы продвинулись вперед в Красногоровке, к югу от Первомайского, Нетайлово, возле Коломыйчихи. Продолжаются бои во многих населенных пунктах Донецкой области.
россияне 1887 раз обстреляли 19 населенных пунктов Донецкой области, повредив 38 гражданских объектов и вызвав человеческие жертвы.
Два человека, в том числе 12-летний ребенок, погибли и еще двое получили ранения в результате российского ракетного обстрела из "Градов" села Мемрика в Донецкой области.
российские войска обстреляли из установок «Ураган» город Горняк Донецкой области, в результате чего 2 погибших и ранены 6 человек.
По словам главы Донецкой областной военной администрации, почти все дети были эвакуированы из Донецкой области, лишь несколько из них остались в Торецкой и Кураховской громадах.
В результате российского обстрела села Калиново в Донецкой области один человек погиб, еще двое получили ранения.