Новогродовка

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28655 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ восстановили положение возле Новогродовки в Донецкой области - DeepState

Украинские военные восстановили положение возле Новогродовки в Донецкой области. Продолжаются тяжелые бои возле новоивановки суджанского района рф, враг продвинулся возле борков и спального.

Война • 13 октября, 01:06 • 26621 просмотра

Нелегальные терминалы Starlink помогают россии в войне против Украины - The Washington Post

российские военные массово применяют незаконно полученные терминалы Starlink для улучшения координации атак на украинские позиции. Это помогло рф сократить технологический разрыв.

Война • 12 октября, 23:22 • 44126 просмотра

На Покровском направлении ВСУ взорвали оккупантов с помощью украинского дрона Ratel S

Бойцы 25-й воздушно-десантной бригады с помощью робота Ratel S ликвидировали более 10 российских военных в тоннеле возле Новогродовки. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Ratel S успешно работает на фронте уже более года.

Война • 26 сентября, 15:33 • 26860 просмотра

Противник продвинулся возле Николаевки, Цукурино и в Макеевке - DeepState

По DeepState, на передовой зафиксировано продвижение вражеских войск в нескольких населенных пунктах.

Война • 20 сентября, 23:46 • 29075 просмотра

В Донецкой области из-за атак рф погибло 4 человека: ситуация сложная, комендантский час будет усилен - Филашкин

В результате вражеских обстрелов в Донецкой области за сутки погибли 4 человека, 9 ранены. В некоторых городах усилен комендантский час в связи со сложной боевой ситуацией, в частности в 10-километровой зоне от фронта.

Общество • 19 августа, 09:59 • 46915 просмотра

Ситуация с эвакуацией в Донецкой области неутешительная: люди не хотят выезжать

В Донецкой области эвакуация гражданского населения продвигается медленно. В Мирнограде остается 795 детей и 21 тысяча взрослых, в Селидово - 34 ребенка и 2,5 тысячи взрослых, а в Новогродовке - 1,5 тысячи человек.

Общество • 19 августа, 09:30 • 51635 просмотра

Генштаб: 145 боев за сутки, почти треть - на Покровском направлении

На фронте произошло 145 боевых столкновений, почти треть из которых - на Покровском направлении. Враг нанес 79 авиаударов и более 4600 обстрелов, украинские силы отбили многочисленные атаки на разных направлениях.

Война • 19 августа, 05:43 • 54560 просмотра

110 боевых столкновений на фронте, горячее всего на Покровском направлении

За сутки произошло 110 боевых столкновений, больше всего на Покровском направлении - 33 боя. ВСУ отбили большинство атак, уничтожив значительное количество техники и живой силы противника.

Война • 18 августа, 22:58 • 62880 просмотра

На Покровском направлении ВСУ отбили 46 штурмов россиян - Генштаб

За сутки на фронте зафиксировано 139 боевых столкновений. Наибольшая концентрация атак была на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 46 штурмовых и наступательных действий противника.

Война • 18 августа, 05:32 • 107070 просмотра

98 боевых столкновений за сутки: ВСУ отражают атаки на разных направлениях

За сутки произошло 98 боевых столкновений. Россия нанесла 3 ракетных удара, 64 авиаудара и использовала 463 дрона-камикадзе. ВСУ отражают атаки на Харьковском, Купянском, Лиманском и других направлениях.

Война • 17 августа, 21:21 • 57889 просмотра

В Новогродовке Донецкой области вводят жесткий комендантский час

С 15 августа в Новогродовке будет действовать комендантский час с 15:00 до 11:00. Жители будут иметь только 4 часа в сутки для передвижения, закроются все магазины и рынки, ограничится въезд в город.

Общество • 13 августа, 16:48 • 41433 просмотра

Оккупанты не зашли в Торецк в Донецкой области - ОВА

Глава Донецкой ОГА сообщил, что российские войска не зашли в Торецк, несмотря на 14 попыток штурма за сутки. В городе остается около 3 тыс. человек, продолжается обязательная эвакуация с прифронтовых территорий.

Общество • 7 августа, 11:38 • 58321 просмотра

Донетчина: из-за обстрелов рф за сутки есть погибший, 10 человек травмировались, в том числе двое детей

В результате российских обстрелов 14 населенных пунктов Донецкой области погиб тракторист, ранены 10 человек, в том числе двое детей. Повреждены 70 гражданских объектов, включая 48 жилых домов.

Война • 1 августа, 06:36 • 57064 просмотра

Донецкая область: войска рф под утро ударили по Новогродовке, за сутки есть погибший и 4 раненых

За сутки в Донецкой области зафиксирован 2531 обстрел. Пострадали 9 населенных пунктов, повреждены 23 гражданских объекта, включая жилые дома, школы и магазины.

Война • 31 июля, 07:00 • 55786 просмотра

россияне убили шестерых жителей Донетчины и ранили еще 22, в том числе ребенка

Шестеро гражданских погибли и еще 22 получили ранения, в том числе ребенок, в результате массированного обстрела российскими войсками 17 населенных пунктов в Донецкой области.

Война • 13 июля, 07:16 • 50211 просмотра

Донетчина: за сутки из-за обстрелов рф 4 погибших и 10 раненых, ночью под удар попал Мирноград

Российские обстрелы в Донецкой области убили 4 гражданских и ранили еще 10, в том числе ребенка, причем ночью под обстрел попал Мирноград.

Война • 9 июля, 08:05 • 49671 просмотра

россияне за сутки убили 11 человек, ранили 43 в Донецкой области: полицейские показали последствия

За минувшие сутки россияне убили 11 и ранили 43 жителей Донецкой области, повредив 157 гражданских объектов, среди которых 91 жилой дом, 9 магазинов, административные здания, предприятие, учебное заведение, аптека, кафе, рынок, СТО, транспортные средства и объекты критической инфраструктуры в 25 населенных пунктах.

Война • 6 июля, 07:58 • 52098 просмотра

Донетчина: рф ночью ударила бомбами по Константиновке, за сутки из-за обстрелов трое убитых и 24 раненых, в том числе дети

В Донецкой области в результате российских обстрелов за прошедшие сутки погибли 3 гражданских лица, еще 24, в том числе 5 детей, получили ранения; массированные обстрелы повредили 66 гражданских объектов в 21 населенном пункте. Также из-за ночного обстрела Константиновки с использованием управляемых бомб есть раненый.

Война • 5 июля, 08:04 • 44721 просмотра

Донецкая область: оккупанты дважды ударили по Новогродовке, девять человек получили ранения

Российская армия атаковала Новогродовку в Донецкой области, в результате чего были ранены 9 человек, в том числе 4 детей, и повреждены здания.

Война • 4 июля, 15:25 • 38958 просмотра

Оккупанты обстреляли поселок в Донецкой области: по меньшей мере один человек погиб и трое-ранены

Поселок четыре раза попал под вражеский огонь сегодня утром - полностью уничтожены 4 частных дома и 4 автомобиля, повреждены 5 домов, админздание и другие объекты.

Война • 31 мая, 15:41 • 39313 просмотра

За сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донетчины: есть пострадавшие

За сутки россияне обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области, ранив 5 мирных жителей и повредив здания, инфраструктуру и жилые дома в Волновахском, Покровском, Краматорском и Бахмутском районах.

Война • 17 мая, 07:47 • 36014 просмотра

россияне усилили удары по Донецкой области: за сутки обстреляли область более 2 660 раз

россияне усилили обстрелы Донецкой области, осуществив 2 661 обстрел и повредив 29 гражданских объектов, в том числе жилые дома и учебное заведение. Двое гражданских погибли и 2 получили ранения.

Война • 13 мая, 07:40 • 34644 просмотра

рф за сутки ударила более 2 тысяч раз по Донецкой области: повреждены дома, объект инфраструктуры и ЛЭП

Российские войска 2 202 раза обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области, повредив 22 гражданских объекта, в частности жилые дома, объект инфраструктуры, предприятие и линию электропередач.

Война • 12 мая, 08:20 • 39443 просмотра

Армия рф почти 2000 раз ударила по Донецкой области: показали последствия

Российские войска почти 2 000 раз обстреляли Донецкую область, в том числе 9 населенных пунктов, в результате чего погибли 2 мирных жителей, 3 получили ранения, повреждены 29 гражданских объектов, в том числе 25 жилых домов.

Война • 11 мая, 08:28 • 38440 просмотра

рф продвинулась в Красногоровке, южнее Первомайского, в Нетайлово и возле Коломыйчихи - DeepState

Вражеские силы продвинулись вперед в Красногоровке, к югу от Первомайского, Нетайлово, возле Коломыйчихи. Продолжаются бои во многих населенных пунктах Донецкой области.

Война • 10 мая, 22:39 • 34407 просмотра

россияне за сутки обстреляли Донецкую область почти 1900 раз: стреляли из "Смерчей" и "Градов", ударили авиабомбой

россияне 1887 раз обстреляли 19 населенных пунктов Донецкой области, повредив 38 гражданских объектов и вызвав человеческие жертвы.

Война • 6 мая, 08:06 • 32313 просмотра

В результате российского обстрела Донетчины погибли два человека

Два человека, в том числе 12-летний ребенок, погибли и еще двое получили ранения в результате российского ракетного обстрела из "Градов" села Мемрика в Донецкой области.

Общество • 3 мая, 00:02 • 104297 просмотра

Войска рф обстреляли из "Ураганов" Горняк в Донецкой области: известно о двух погибших и шестерых раненых

российские войска обстреляли из установок «Ураган» город Горняк Донецкой области, в результате чего 2 погибших и ранены 6 человек.

Война • 1 мая, 14:43 • 30311 просмотра

Из Донецкой области эвакуировали почти всех детей - ОВА

По словам главы Донецкой областной военной администрации, почти все дети были эвакуированы из Донецкой области, лишь несколько из них остались в Торецкой и Кураховской громадах.

Общество • 1 мая, 11:30 • 24520 просмотра

россияне обстреляли поселок Калиново в Донецкой области: есть погибший и раненые

В результате российского обстрела села Калиново в Донецкой области один человек погиб, еще двое получили ранения.

Война • 1 мая, 09:34 • 28285 просмотра