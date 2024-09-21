Противник продвинулся возле Николаевки, Цукурино и в Макеевке - DeepState

На передовой оккупанты продвинулись возле Николаевки, Цукурино и в Макеевке. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Напомним

По информации от Генштаба, на Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло здесь до 32. Захватчики продолжают натиск на боевые порядки защитников вблизи Зеленого Поля, Мариновки, Красного Яра, Воздвиженки, Новоторецка, Миролюбовки, Гродовки, Красного, Селидово и Новогродовки.

Загарбники просунулися на передовій біля Нью-Йорку та інших населених пунктів - DeepState