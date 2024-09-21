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Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Противник продвинулся возле Николаевки, Цукурино и в Макеевке - DeepState

Противник продвинулся возле Николаевки, Цукурино и в Макеевке - DeepState

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 23:46  •  434 просмотра

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По DeepState, на передовой зафиксировано продвижение вражеских войск в нескольких населенных пунктах.

На передовой оккупанты продвинулись возле Николаевки, Цукурино и в Макеевке. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Напомним

По информации от Генштаба, на Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло здесь до 32. Захватчики продолжают натиск на боевые порядки защитников вблизи Зеленого Поля, Мариновки, Красного Яра, Воздвиженки, Новоторецка, Миролюбовки, Гродовки, Красного, Селидово и Новогродовки.

Загарбники просунулися на передовій біля Нью-Йорку та інших населених пунктів - DeepState20 сентября 2024, 00:12 • 104019 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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