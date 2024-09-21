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Противник просунувся біля Миколаївки, Цукуриного та в Макіївці - DeepState

Противник просунувся біля Миколаївки, Цукуриного та в Макіївці - DeepState

Київ • УНН

 • 28983 перегляди

За DeepState, на передовій зафіксовано просування ворожих військ у кількох населених пунктах.

На передовій окупанти просунулися біля Миколаївки, Цукуриного та в Макіївці. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Нагадаємо

За інформацією від Генштабу, на Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла тут до 32. Загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників поблизу Зеленого Поля, Маринівки, Красного Яру, Воздвиженки, Новоторецька, Миролюбівки, Гродівки, Червоного, Селідового та Новогродівки.

Загарбники просунулися на передовій біля Нью-Йорку та інших населених пунктів - DeepState20.09.24, 03:12 • 104338 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
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