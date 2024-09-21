Противник просунувся біля Миколаївки, Цукуриного та в Макіївці - DeepState

На передовій окупанти просунулися біля Миколаївки, Цукуриного та в Макіївці. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

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За інформацією від Генштабу, на Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла тут до 32. Загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників поблизу Зеленого Поля, Маринівки, Красного Яру, Воздвиженки, Новоторецька, Миролюбівки, Гродівки, Червоного, Селідового та Новогродівки.

Загарбники просунулися на передовій біля Нью-Йорку та інших населених пунктів - DeepState