Загарбники просунулися на передовій біля Нью-Йорку та інших населених пунктів - DeepState
Київ • УНН
За DeepState, ворог просунувся неподалік Нью-Йорку, Іванівського, Галицинівки та в Торецьку.
На передовій противник просунувся неподалік Нью-Йорку, Іванівського, Галицинівки та в Торецьку. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
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Згідно з інформацією від Генштабу, найгарячіше ситуація виглядала на Курахівському напрямку. Адже агресор, за підтримки авіації, 49 разів атакував українські позиції поблизу Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.
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