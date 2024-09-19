Генштаб: особлива активність ворога - на Покровському та Курахівському напрямках

На фронті з початку доби сталося вже 95 боїв, особлива активність ворога спостерігається на Покровському та Курахівському напрямках, противник завдав 11 авіаударів по курській області, застосувавши 14 КАБів, повідомили у зведенні на 16 годину 19 вересня у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Ситуація на фронті характеризується особливою активністю ворога на Покровському та Курахівському напрямках, де ворог застосовує усі наявні сили та засоби для досягнення своїх цілей, але на заваді втіленню планів окупантів стоять наші незламні захисники, які у надзвичайно складних умовах, своїми професійними діями завдають ворогу непоправних втрат, знищують його на землі, воді і у повітрі. Загалом від початку доби відбулося 95 бойових зіткнень - повідомили у Генштабі.

Протягом доби, як вказано, від терористичних атак ворога постраждала низка населених пунктів Сумської та Чернігівської областей. Артилерійських обстрілів противник завдав по Миколаївці, Бобилівці, Рясному, Прогресу, Журавці та Вільній Слободі; під ударами авіації опинились Яструбине, Павлівка, Кекине, Руднєве, Річки та Велика Рибиця.

"Також противник завдав 11 авіаційних ударів по території Курської області, застосувавши 14 КАБів", - вказали у Генштабі.

Ситуація за напрямками, за даними Генштабу, наступна:

Сьогодні на Харківському напрямку російські окупанти один раз намагались здійснити штурм оборонних рубежів українського війська в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази активно йшов на позиції наших підрозділів у районі Синьківки, Стельмахівки та Глушківки, одне боєзіткнення триває.

Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців поблизу Макіївки, Чернещини, Невського та Торського. П’ять боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще два - триває.

На Сіверському напрямку поблизу населених пунктів Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Виїмка оборонці української землі відбили три атаки окупаційної армії, ще чотири атаки триває.

На Краматорському напрямку загарбники здійснювали штурм позицій нашого війська поблизу Курдюмівки. Атаку ворога відбито.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак зросла до семи. Ворог зосередив свої зусилля в районі Торецька, Щербинівки та Неліпівки, де відбулось чотири боєзіткнення, три атаки противника досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти, за підтримки авіації, здійснили вже 22 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоторецька, Гродівки, Миролюбівки, Миколаївки, Новогродіки та Маринівки. Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили 16 атак противника, шість атак – ще триває. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються бої поблизу Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, у цьому районі за сьогоднішній день відбито 13 з 36 атак окупаційної армії. Точаться запеклі бої.

На Времівському напрямку противник, за підтримки авіації, чотири рази йшов на штурм позицій наших підрозділів неподалік Вугледару, Рівнополя та Катеринівки. Триває два боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили три спроби атакувати наші підрозділи поблизу П’ятихаток та в напрямку Новоандріївки. Також терористична армія обстріляла некерованими авіаційними ракетами Кам’янське.

На Придніпровському напрямку противник завдав авіаційного удару по району Миколаївки Херсонської області. Також загарбник не полишає спроб вибити наші підрозділи з займаних позицій, так за сьогодні ним було здійснено три атакувальні дії, на даний час одне боєзіткнення продовжується.