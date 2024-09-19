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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: особая активность врага - на Покровском и Кураховском направлениях

Генштаб: особая активность врага - на Покровском и Кураховском направлениях

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 14:00  •  6647 просмотра

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Генштаб сообщает о 95 боевых столкновениях за сутки. Особая активность врага наблюдается на Покровском и Кураховском направлениях, где украинские защитники сдерживают натиск и наносят потери оккупантам.

На фронте с начала суток произошло уже 95 боев, особая активность врага наблюдается на Покровском и Кураховском направлениях, противник нанес 11 авиаударов по курской области, применив 14 КАБов, сообщили в сводке на 16 часов 19 сентября в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Ситуация на фронте характеризуется особой активностью врага на Покровском и Кураховском направлениях, где враг применяет все имеющиеся силы и средства для достижения своих целей, но на пути воплощению планов оккупантов стоят наши несокрушимые защитники, которые в чрезвычайно сложных условиях, своими профессиональными действиями наносят врагу непоправимые потери, уничтожают его на земле, воде и в воздухе. Всего с начала суток произошло 95 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

В течение суток, как указано, от террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов Сумской и Черниговской областей. Артиллерийские обстрелы противник нанес по Николаевке, Бобыловке, Рясному, Прогрессу, Журавке и Свободной Слободе; под ударами авиации оказались Ястребиное, Павловка, Кекино, Рудневое, Речки и Большая Рыбица.

«Также противник нанес 11 авиационных ударов по территории Курской области, применив 14 КАБов», - указали в Генштабе.

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, следующая:

Сегодня на Харьковском направлении российские оккупанты один раз пытались осуществить штурм оборонительных рубежей украинского войска в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник четыре раза активно шел на позиции наших подразделений в районе Синьковки, Стельмаховки и Глушковки, одно боестолкновение продолжается.

Украинские воины продолжают стойко держать оборону.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинцев вблизи Макеевки, Чернещины, Невского и Торского. Пять боестолкновений завершились без успеха для противника, еще два - продолжается.

На Северском направлении вблизи населенных пунктов Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Выемка защитники украинской земли отбили три атаки оккупационной армии, еще четыре атаки продолжаются.

На Краматорском направлении захватчики осуществляли штурм позиций нашего войска вблизи Курдюмовки. Атака врага отбита.

На Торецком направлении количество вражеских атак возросло до семи. Враг сосредоточил свои усилия в районе Торецка, Щербиновки и Нелиповки, где произошло четыре боестолкновения, три атаки противника до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты, при поддержке авиации, осуществили уже 22 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоторецка, Гродовки, Миролюбовки, Николаевки, Новогродики и Мариновки. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили 16 атак противника, шесть атак - еще продолжается. Потери врага уточняются.

Продолжаются бои вблизи Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Катериновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, в этом районе за сегодняшний день отбито 13 из 36 атак оккупационной армии. Идут ожесточенные бои.

На Времовском направлении противник, при поддержке авиации, четыре раза шел на штурм позиций наших подразделений неподалеку Угледара, Ровнополя и Катериновки. Продолжается два боестолкновения.

На Ореховском направлении оккупанты совершили три попытки атаковать наши подразделения вблизи Пятихаток и в направлении Новоандреевки. Также террористическая армия обстреляла неуправляемыми авиационными ракетами Каменское. 

На Приднепровском направлении противник нанес авиационный удар по району Николаевки Херсонской области. Также захватчик не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций, так за сегодня им было осуществлено три атакующие действия, в настоящее время одно боестолкновение продолжается.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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