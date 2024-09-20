Захватчики продвинулись на передовой возле Нью-Йорка и других населенных пунктов - DeepState

На передовой противник продвинулся неподалеку Нью-Йорка, Ивановского, Галициновки и в Торецке. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Напомним

Согласно информации от Генштаба, горячее всего ситуация выглядела на Кураховском направлении. Ведь агрессор, при поддержке авиации, 49 раз атаковал украинские позиции вблизи Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Катериновки.

Генштаб: особлива активність ворога - на Покровському та Курахівському напрямках