Оккупанты обстреляли поселок в Донецкой области: по меньшей мере один человек погиб и трое-ранены

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
novogrodovkaНовогродовка
Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
  •  22575 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
  •  55735 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
  •  81089 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
  •  113131 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  138040 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  130371 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  187723 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112371 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  175057 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  90190 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Новости по теме
Оккупанты обстреляли поселок в Донецкой области: по меньшей мере один человек погиб и трое-ранены

Оккупанты обстреляли поселок в Донецкой области: по меньшей мере один человек погиб и трое-ранены

  •  6840 просмотра
Украина может вернуться к графикам отключения света: в "Укрэнерго" назвали причину

Украина может вернуться к графикам отключения света: в "Укрэнерго" назвали причину

  •  7900 просмотра
В Херсоне прогремели несколько взрывов

В Херсоне прогремели несколько взрывов

  •  7140 просмотра
Экстремальная жара в Индии: более 10 человек умирают, когда температура достигает 50C

Экстремальная жара в Индии: более 10 человек умирают, когда температура достигает 50C

  •  6545 просмотра
Не только для защиты Харькова: в США разъяснили пределы разрешенных ударов по рф

Не только для защиты Харькова: в США разъяснили пределы разрешенных ударов по рф

  •  9274 просмотра
Генсек НАТО уверен, что удастся обеспечить решение по дальнейшей поддержке Украины, избежав блокировки

Генсек НАТО уверен, что удастся обеспечить решение по дальнейшей поддержке Украины, избежав блокировки

  •  8218 просмотра
Если обмены военнопленными не активизируются, Украина будет строить четвертый лагерь для россиян - министр юстиции

Если обмены военнопленными не активизируются, Украина будет строить четвертый лагерь для россиян - министр юстиции

  •  9412 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Швеции интеграцию Украины в ЕС, НАТО и оборонное сотрудничество

Зеленский обсудил с премьером Швеции интеграцию Украины в ЕС, НАТО и оборонное сотрудничество

  •  11331 просмотра
Столтенберг: НАТО работает над приближением Украины к членству, на саммите вероятна миссия по поддержке

Столтенберг: НАТО работает над приближением Украины к членству, на саммите вероятна миссия по поддержке

  •  9929 просмотра
Закарпатское вино получило официальное географическое указание

Закарпатское вино получило официальное географическое указание

  •  11546 просмотра

Популярные

Дочь Брэда Питта решила дистанцироваться от отца

Дочь Брэда Питта решила дистанцироваться от отца

  •  106164 просмотра
Польша готовит 45-й пакет помощи для Украины - Сикорский

Польша готовит 45-й пакет помощи для Украины - Сикорский

  •  45494 просмотра
На захваченной Луганщине оккупанты увеличивают количество блокпостов, разыскивая мужчин-ОВА

На захваченной Луганщине оккупанты увеличивают количество блокпостов, разыскивая мужчин-ОВА

  •  43405 просмотра
В Донецкой области россияне обстреляли населенные пункты 7 раз, в Пивничном КАБом повредили объект инфраструктуры

В Донецкой области россияне обстреляли населенные пункты 7 раз, в Пивничном КАБом повредили объект инфраструктуры

  •  38815 просмотра
Кузин об итогах эпидсезона в Украине: заболеваемость COVID-19 протекала тяжело и тенденция сохраняется

Кузин об итогах эпидсезона в Украине: заболеваемость COVID-19 протекала тяжело и тенденция сохраняется

  •  31446 просмотра

Публикации

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов

  •  131843 просмотра
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
Эксклюзив

30 мая 2024, 11:38  •  187723 просмотра
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

30 мая 2024, 08:47  •  175375 просмотра
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Эксклюзив

30 мая 2024, 08:04  •  175057 просмотра
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  178340 просмотра

Оккупанты обстреляли поселок в Донецкой области: по меньшей мере один человек погиб и трое-ранены

Поселок четыре раза попал под вражеский огонь сегодня утром - полностью уничтожены 4 частных дома и 4 автомобиля, повреждены 5 домов, админздание и другие объекты.

Война •   •  6840 просмотра
Оккупанты обстреляли поселок в Донецкой области: по меньшей мере один человек погиб и трое-ранены

Украина может вернуться к графикам отключения света: в "Укрэнерго" назвали причину

В связи с российскими атаками на украинские электростанции, повлекшими значительные убытки и дефицит электроэнергии, "Укрэнерго" предупреждает о возможном возвращении к запланированным ограничениям потребления электроэнергии для бытовых потребителей.

Война •   •  7900 просмотра
Украина может вернуться к графикам отключения света: в "Укрэнерго" назвали причину

В Херсоне прогремели несколько взрывов

В Херсоне прогремело несколько взрывов, когда российские войска обстреливали город с временно оккупированного левого берега.

Война •   •  7140 просмотра
В Херсоне прогремели несколько взрывов

Экстремальная жара в Индии: более 10 человек умирают, когда температура достигает 50C

Индия зафиксировала рекордную температуру более 50 ° C. Больше всего пострадали перенаселенные мегаполисы. В государственных больницах информируют о количестве смертей.

Новости Мира •   •  6545 просмотра
Экстремальная жара в Индии: более 10 человек умирают, когда температура достигает 50C

Не только для защиты Харькова: в США разъяснили пределы разрешенных ударов по рф

На вопрос, разрешение на удары по рф касается не только защиты Харькова, но и других регионов - как Сумщина, представитель Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер: “Это распространяется на то, чтобы украинцы могли защищаться”.

Война •   •  9274 просмотра
Не только для защиты Харькова: в США разъяснили пределы разрешенных ударов по рф

Генсек НАТО уверен, что удастся обеспечить решение по дальнейшей поддержке Украины, избежав блокировки

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что союзники найдут способы обеспечить долгосрочную поддержку Украине, не подвергаясь блокированию.

Война •   •  8218 просмотра
Генсек НАТО уверен, что удастся обеспечить решение по дальнейшей поддержке Украины, избежав блокировки

Если обмены военнопленными не активизируются, Украина будет строить четвертый лагерь для россиян - министр юстиции

В Минюсте не исключают, что впоследствии Украина будет строить четвертый лагерь для российских военнопленных, поскольку имеющиеся лагеря не будут вмещать пленных россиян.

Война •   •  9412 просмотра
Если обмены военнопленными не активизируются, Украина будет строить четвертый лагерь для россиян - министр юстиции

Зеленский обсудил с премьером Швеции интеграцию Украины в ЕС, НАТО и оборонное сотрудничество

Президент Зеленский встретился с премьер-министром Швеции Кристерссоном, чтобы обсудить сотрудничество в области обороны, интеграцию Украины в ЕС и НАТО.

Война •   •  11331 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Швеции интеграцию Украины в ЕС, НАТО и оборонное сотрудничество

Столтенберг: НАТО работает над приближением Украины к членству, на саммите вероятна миссия по поддержке

Союзники по НАТО согласны с возможным членством Украины в Альянсе и работают над тем, чтобы приблизить Украину к членству с помощью возможных шагов на предстоящем саммите в Вашингтоне, таких как создание миссии или более сильной структуры для поддержки Украины.

политика •   •  9929 просмотра
Столтенберг: НАТО работает над приближением Украины к членству, на саммите вероятна миссия по поддержке

Закарпатское вино получило официальное географическое указание

Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций зарегистрировал новое географическое указание - "Закарпатье/Закарпатское вино". Это указание будет использоваться для белых, розовых и красных вин, произведенных на территории юго-западной части Закарпатской области.

Экономика •   •  11546 просмотра
Закарпатское вино получило официальное географическое указание