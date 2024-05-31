Оккупанты обстреляли поселок в Донецкой области: по меньшей мере один человек погиб и трое-ранены

Армия рф обстреляла поселок в Донецкой области - по меньшей мере один человек погиб и три ранены. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

"По меньшей мере 1 человек погиб и 3 ранены в результате обстрела Дробышевого. Поселок четыре раза попал под вражеский огонь сегодня утром - полностью уничтожены 4 частных дома и 4 автомобиля, повреждены 5 домов, админздание и другие объекты", - сообщил Флашкин.

Глава ОВА напомнил, что каждый день россияне палят по гражданским, каждый день у нас есть пострадавшие.

"Все, кто до сих пор остаются в Донецкой области, подвергают себя смертельной опасности. Будьте ответственны! Эвакуируйтесь!"- резюмировал Филашкин.

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