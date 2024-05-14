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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Донетчина: рф за сутки ударила ракетами по Покровску, Новогродовке и Селидовому

Донетчина: рф за сутки ударила ракетами по Покровску, Новогродовке и Селидовому

Киев  •  УНН

14 мая 2024, 10:23  •  3937 просмотра

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За прошедшие сутки россия атаковала ракетами Покровск, Новогродовку и Селидово в Донецкой области, повредив жилые дома, учебное заведение, административное здание и объекты инфраструктуры, пострадавших нет.

В течение суток Донецкая область подверглась 2677 вражеским обстрелам. Армия рф, в частности, ударила ракетами по Покровску, Новогродовке и Селидово, в результате чего получили повреждения жилые дома, учебное заведение, админздание и объект инфраструктуры. Предварительно, обошлось без пострадавших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона. 

Детали 

13 апреля российские войска обстреляли 7 населенных пунктов: города Новогродовка, Покровск, Селидово, села Диброва, Желанное, Николаевка, Птичье.

В результате вражеских ударов повреждены 36 гражданских объектов - 22 жилых дома, складские помещения, гараж, автомобили, учебное заведение, админздание, объект инфраструктуры.

Тремя ракетами из ЗРК "С-300" россияне атаковали Покровск. Разрушениям подверглись три многоквартирных дома, админздание, объект инфраструктуры. Люди не пострадали.

По Новогродовке  российские войска ударили двумя ракетами "С-300". Повреждены 3 частных и 9 многоквартирных домов и автомобили.

Еще одну ракету из ЗРК "С-300" враг направил на Селидово,  повредил 2 многоквартирных дома и  учебное заведение.

Кроме того, в результате артиллерийских обстрелов разрушениям подверглись два дома в селе Птичье, два повреждены в Желанном.

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