В Харьковской области на фоне усиления вражеских обстрелов эвакуировали уже более 7,5 тыс. человек - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kharkivХарьков
Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  60676 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  77853 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  125182 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  131879 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  128495 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  174179 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  209873 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214899 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205978 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159876 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  258844 просмотра
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Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  322309 просмотра

В Харьковской области на фоне усиления вражеских обстрелов эвакуировали уже более 7,5 тыс. человек - ОВА

7 531 человек, в том числе 568 детей и 201 человек с инвалидностью, были эвакуированы в Харьковской области в более безопасные места из-за обстрелов со стороны врага.

Общество •   •  6150 просмотра
В Харьковской области на фоне усиления вражеских обстрелов эвакуировали уже более 7,5 тыс. человек - ОВА

Украинские воины уничтожают врага, зачищая Волчанск от российских ДРГ - Синегубов

Российские войска продолжают наступление на Волчанском направлении в условиях активных перестрелок на северных окраинах города, в то время как украинские силы работают для стабилизации ситуации и уничтожают противника.

Война •   •  5878 просмотра
Украинские воины уничтожают врага, зачищая Волчанск от российских ДРГ - Синегубов

рф откровенно начала кампанию террора против стран запада - эксперт

Россия открыто начала кампанию террора против западных стран, направленную на подрыв единства через подрывную деятельность, поддержку радикальных движений и попытки влиять на политические решения.

Война •   •  6837 просмотра
рф откровенно начала кампанию террора против стран запада - эксперт

На Киевщине в результате ДТП пострадали мать с 8-летней дочерью

Мать и ее 8-летняя дочь были госпитализированы после того, как их автомобиль "Peugeot" столкнулся с грузовиком "DAF" возле села Ксаверовка Киевской области.

Общество •   •  7302 просмотра
На Киевщине в результате ДТП пострадали мать с 8-летней дочерью

ЕС окончательно одобрил План Украины с реформами для выплат из фонда в 50 млрд евро

ЕС одобрил план Украины, позволив запустить программу Ukraine Facility на сумму 50 миллиардов евро, из которых Украина получила 1,89 миллиарда евро предварительного финансирования и ожидает 16 миллиардов евро в целом в этом году, чтобы укрепить свою финансовую стабильность в условиях войны с Россией.

Экономика •   •  8673 просмотра
ЕС окончательно одобрил План Украины с реформами для выплат из фонда в 50 млрд евро

В Волчанске продолжается эвакуация: Синегубов говорит, будет продолжаться, "пока не вывезем всех людей, несмотря на заявки"

Около 200 гражданских лиц остались в Волчанске Харьковской области, и их эвакуация продолжается, в сотрудничестве с полицией и волонтерами до тех пор, пока все люди не будут эвакуированы, говорит глава ОВА.

Общество •   •  8552 просмотра
В Волчанске продолжается эвакуация: Синегубов говорит, будет продолжаться, "пока не вывезем всех людей, несмотря на заявки"

Приговоренный к 24 годам за убийство жены экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев обжалует приговор

Экс-министр Казахстана Куандык Бишимбаев был приговорен к 24 годам лишения свободы за убийство Салтанат Нукеновой после ссоры в ресторане, адвокат подает апелляцию.

Новости Мира •   •  6863 просмотра
Приговоренный к 24 годам за убийство жены экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев обжалует приговор

Закон о мобилизации: в Минздраве объяснили, что изменится в медицинской сфере

Закон о мобилизации вводит обязательные медицинские осмотры для определения пригодности к военной службе, уточняет категории, которые имеют право на отсрочку, а также предусматривает проверку решений медико-социальной экспертной комиссии для мужчин в возрасте 25-50 лет, которым инвалидность была впервые установлена после 24 февраля 2022 года.

Общество •   •  8442 просмотра
Закон о мобилизации: в Минздраве объяснили, что изменится в медицинской сфере

Британская разведка: Харьковскую область атаковала новая группировка армии рф

Недавно сформированная северная группа российских войск атаковала Харьковскую область Украины, взяв под контроль несколько сел и нацелившись на приграничный город Волчанск, пытаясь отвлечь украинские ресурсы и создать угрозу для Харькова.

Война •   •  12055 просмотра
Британская разведка: Харьковскую область атаковала новая группировка армии рф

Партизаны зафиксировали прибытие в оккупированный Джанкой новой группы военных рф, включая сотрудников фсб - "АТЕШ"

В оккупированный Джанкой прибыли новые российские военные подразделения, в том числе сотрудники фсб, для усиления безопасности и охраны военных объектов в связи со значительными потерями, которые понесли российские войска на херсонском направлении.

Война •   •  14271 просмотра
Партизаны зафиксировали прибытие в оккупированный Джанкой новой группы военных рф, включая сотрудников фсб - "АТЕШ"