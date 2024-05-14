В Харьковской области на фоне усиления вражеских обстрелов эвакуировали уже более 7,5 тыс. человек - ОВА

В Харьковской области уже 7531 человек, в том числе 568 детей и 201 человек с инвалидностью, были эвакуированы в более безопасные места, сообщил во вторник глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, пишет УНН.

Глава Харьковской ОВА поблагодарил всех, кто героически под вражескими обстрелами эвакуирует людей.

7 531 человек уже в более безопасных местах, из них 568 - дети, 201 - человек с инвалидностью - сообщил Синегубов.

В Волчанске продолжается эвакуация: Синегубов говорит, будет продолжаться, "пока не вывезем всех людей, несмотря на заявки"