В Волчанске продолжается эвакуация: Синегубов говорит, будет продолжаться, "пока не вывезем всех людей, несмотря на заявки"

Эвакуация из Волчанска в Харьковской области продолжается, хотя боевые действия затрудняют процесс. По состоянию на вчера в городе оставалось около 200 гражданских. Эвакуация осуществляется в сотрудничестве с полицией и волонтерами и будет продолжаться до полного вывоза всех людей. Об этом рассказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона во вторник, передает корреспондент УНН.

Детали

По словам Синегубова, эвакуация в Волчанске продолжается, однако с каждым днем она действительно усложняется с каждой минутой.

По самому Волчанску, по состоянию на вчера осталось примерно до 200 человек гражданских. Это фактически уже спецоперации с Национальной полицией и с нашими волонтерами по эвакуации этих людей. Эвакуация продолжается и будет продолжаться, пока мы не вывезем всех абсолютно людей, несмотря на заявки, которые мы имеем - отметил глава Харьковской ОВА.

Он рассказал, что вчера было примерно 150 заявок на эвакуацию, а по факту было вывезено более полутора тысяч человек. Поэтому эта работа будет продолжаться по всем абсолютно направлениям постоянно.

Напомним

7 023 человека были эвакуированы из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов Харьковской области из-за постоянных обстрелов и попыток врага продвинуться в этом районе.