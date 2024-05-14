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З півночі Харківщини евакуювали понад 7 тисяч людей - ОВА

З півночі Харківщини евакуювали понад 7 тисяч людей - ОВА

Київ • УНН

 • 18242 перегляди

7 023 людини були евакуйовані з Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів Харківської області через постійні обстріли та спроби ворога просунутися в цьому районі.

Ворог не припиняє спроб наступати на півночі Харківщини. Продовжується евакуація місцевого населення. З Чугуївського Харківського та Богодухівського району вже вивезли 7023 людей. Про це у вівторок розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Наразі 2065 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 2989 з Харківського, 67 з Богодухівського та 1902 людей евакуйовано волонтерами.  Всього евакуйовано 7023 людей

- написав Синєгубов у Telegram.

За словами очільника ОВА,  за минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 22 атак на напрямках Лиман Перший - Синьківка, Вільшанка - Синьківка, Крохмальне - Берестове, Коломийчиха - Стельмахівка, Ковалівка - Новоєгорівка, Площанка - Макіївка.

 На Харківському напрямку відбили 13 атак, Нова Товолжанка (рф) - Вовчанськ, Шебекіно (рф) - Вовчанськ, Гатище - Вовчанськ, Муром - Стариця, Стрілеча - Глибоке, Пильна - Глибоке, Глибоке - Липці.

Ще плюс 1400 окупантів і 11 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога14.05.24, 07:48 • 44870 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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