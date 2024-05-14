Ще плюс 1400 окупантів і 11 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 485 430 осіб особового складу і 7496 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 485 430 осіб, 7496 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 485 430 (+1400) осіб,
- танків ‒ 7496 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14460 (+43) од,
- артилерійських систем – 12515 (+28) од,
- РСЗВ – 1070 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 798 (+1) од,
- літаків – 351 (+1) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9985 (+49),
- крилаті ракети ‒ 2197 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16907 (+29) од,
- спеціальна техніка ‒ 2054 (+6).
На фронті відбулося 148 бойових зіткнень — Генштаб14.05.24, 00:16 • 45565 переглядiв