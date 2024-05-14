Еще плюс 1400 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 485 430 человек личного состава и 7496 танков.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 485 430 человек, 7496 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 485 430 (+1400) человек,
- танков - 7496 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 14460 (+43) ед,
- артиллерийских систем - 12515 (+28) ед,
- РСЗО - 1070 (+0) ед,
- средства ППО - 798 (+1) ед,
- самолетов - 351 (+1) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9985 (+49),
- крылатые ракеты - 2197 (+0),
- корабли /катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 16907 (+29) ед,
- специальная техника - 2054 (+6).
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