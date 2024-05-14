На фронте произошло 148 боевых столкновений - Генштаб

С начала суток на передовой произошло 148 боевых столкновений, противник нанес 6 ракетных, 30 авиационных ударов с применением 40 КАБов, почти 300 ударов дронами-камикадзе и совершил более 2,5 тысячи обстрелов позиций наших войск. Об этом сообщил Генштаб по состоянию на 23.00 часов 13 мая, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении наши подразделения отбили 13 атак противника на направлениях Новая Товолжанка (рф) - Волчанск, Шебекино (рф) - Волчанск, Гатище - Волчанск, Муром - Старица, Стрелечья - Глубокое, Пыльная - Глубокое, Глубокое - Липцы. Украинские защитники проводят прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация контролируется. Потери врага составляют 164 человека и 25 единиц техники.

На Купянском направлении наши войска отбили 22 атаки противника на направлениях Лиман Первый - Синьковка, Ольшанка - Синьковка, Крохмальное - Берестовое, Коломийчиха - Стельмаховка, Ковалевка - Новоегоровка, Площанка - Макеевка. В ходе боев потерь позиций не допущено, ситуация контролируемая. На некоторых участках улучшили тактическое положение наших войск. На направлениях Ковалевка - Новоегоровка и Кисловка - Ивановка продолжаются бои за отдельные позиции.

На Лиманском направлении наши воины отбили 1 атаку противника на направлении Червонопоповка - Ивановка, на отдельных участках улучшили тактическое положение.

На Северском направлении подразделения Сил обороны отбили 15 атак противника на направлениях Лисичанск - Белогоровка, Новодружеск - Белогоровка, Веселое - Верхнекамьянское, Золотаревка - Верхнекамьянское, Веселое - Роздоловка, Николаевка - Спирное. Противник успеха не имел, потерь позиций не допущено.

На Краматорском направлении наши войска отразили 35 атак противника на направлениях Бахмут - Ивановское, Бахмут - Клищеевка, Одрадовка - Клищеевка. Потерь позиций не допущено, на некоторых участках улучшили тактическое положение, а на отдельных, в результате интенсивного огневого воздействия врага, было проведено изменение позиций для сохранения жизни наших защитников и спланированы мероприятия по перегруппировке подразделений.

На Покровском направлении наши войска отбили 33 атаки противника на направлениях Очеретино - Новоалександровка, Очеретино - Евгеновка, Очеретино - Калиново, Архангельское - Новоалександровка. Для сохранения жизни наших защитников на некоторых участках было проведено изменение позиций Сил обороны в связи с интенсивным огневым воздействием противника. На направлениях Соловьево - Сокол, Очеретино - Соловьево, Очеретино - Евгеновка, Семеновка - Новоселовка Первая, Семеновка - Уманское, Пески - Нетайлово потерь позиций недопущено, ситуация контролируемая. На некоторых участках в пределах направления нашими подразделениями улучшено тактическое положение.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника на направлениях Старомихайловка - Красногоровка, Славное - Новомихайловка. Наши подразделения держат оборону, потерь позиций не допущено.

На Времовском направлении войска группировки отбили 11 атак противника на направлениях Сладкое - Водяное, Заветное Желание - Старомайорское, Володино - Старомайорское. Несмотря на давление врага, потерь позиций не допущено.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили 4 атаки противника на направлении Олешковские Пески - Крынки.

За сутки россияне потеряли 800 солдат - Генштаб