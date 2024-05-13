За сутки россияне потеряли 800 солдат - Генштаб

В течение текущих суток армия России потеряла более 800 военных личного состава. Об этом сообщил в сводке по состоянию на 23.00 Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что украинские воины уничтожили и подбили 9 танков и 28 боевых бронированных машин оккупантов, а также сбили 212 вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Задачи группировкам войск определены и доведены. говорится в сообщении Генштаба

На фронте около 140 боевых столкновений, ВСУ закрепляются на занятых позициях на Харьковщине - Генштаб