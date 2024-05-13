На фронте около 140 боевых столкновений, ВСУ закрепляются на занятых позициях на Харьковщине - Генштаб

В течение суток, 13 мая, на фронте зафиксировали 140 боевых столкновений, из них 13 - на Харьковском направлении. Там Силы обороны наносят огневое поражение по противнику и наращивают усилия. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали

В течение суток зафиксировано около 140 боевых столкновений. В общем, враг нанес 6 ракетных и 64 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах - резюмировали в Генштабе.

На Харьковском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 13. Под плотным вражеским огнем наши подразделения действуют решительно, наносят огневое поражение по противнику, наращивают усилия. На занятых позициях закрепляются, оборудуются запасные позиции. Силы обороны способствуют эвакуации людей из пострадавших населенных пунктов.

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На Купянском направлении нашими воинами в течение текущих суток отражено 15 атак.

На Лиманском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 9.

На Северском направлении противник совершил 15 атак, успеха не имел.

На Покровском направлении количество вражеских атак возросло до 33.

На Кураховском направлении враг при поддержке авиации 13 раз пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел.

На Времовском направлении нашими защитниками в целом отражено 11 атак в районах населенных пунктов Водяное и Старомайорское.

Как заявили в Генштабе на остальных направлениях обстановка без изменений.

Силы обороны отслеживают действия врага, реагируют на изменения обстановки. Командованием принимаются оперативные решения для обеспечения контроля на поле боя.

В течение суток авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 артиллерийскому средству, 1 станции радиоэлектронной борьбы, 1 пункту управления, 1 складу боеприпасов и 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника - подытожили в Генеральном штабе ВСУ.

Напомним

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