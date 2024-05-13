На фронте около 140 боевых столкновений, ВСУ закрепляются на занятых позициях на Харьковщине - Генштаб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
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Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
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Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  162254 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

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Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  208398 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214187 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205578 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159727 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151869 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

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8 мая 2024, 14:00  •  131261 просмотра

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На фронте около 140 боевых столкновений, ВСУ закрепляются на занятых позициях на Харьковщине - Генштаб

13 мая на фронте произошло около 140 боевых столкновений, из них 13 - на Харьковском направлении, где украинские войска наносили огневой урон противнику, укрепляя позиции и эвакуируя гражданское население из пострадавших населенных пунктов.

Война •   •  972 просмотра
На фронте около 140 боевых столкновений, ВСУ закрепляются на занятых позициях на Харьковщине - Генштаб

Для защиты от украинских дронов: россияне установили боновые заграждения через Севастопольскую бухту

россияне установили мины-ловушки и заграждения в Севастопольской бухте, пытаясь защитить свой флот от украинских беспилотников-камикадзе в оккупированном Крыму.

Война •   •  2863 просмотра
Для защиты от украинских дронов: россияне установили боновые заграждения через Севастопольскую бухту

Премьер Грузии заявил, что завтра парламент примет закон об "иностранных агентах"

Премьер-министр Грузии объявил, что парламент страны завтра примет противоречивый закон об "иностранных агентах", несмотря на протесты, что приведет к эскалации напряженности вокруг законодательства, которое критикуют как репрессивное.

Новости Мира •   •  2642 просмотра
Премьер Грузии заявил, что завтра парламент примет закон об "иностранных агентах"

Фиксируем вражескую активность против Сумщины и Черниговщины - Зеленский

Украинские военные препятствуют попыткам россии расширить войну, проводя контратаки в Харьковской области, уничтожая российскую пехоту и технику, а также отвечая на вражескую активность, такую как диверсионные группы и обстрелы в Сумской и Черниговской областях.

Война •   •  6526 просмотра
Фиксируем вражескую активность против Сумщины и Черниговщины - Зеленский

Кулеба встретился с президентом Сербии Вучичем: договорились провести бизнес-форум

Во время визита в Сербию министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с президентом Александром Вучичем и обсудил вопросы расширения двусторонней торговли, пути Украины и Сербии в Европейский Союз, а также решение Сербии возобновить работу своего посольства в Украине.

Экономика •   •  5368 просмотра
Кулеба встретился с президентом Сербии Вучичем: договорились провести бизнес-форум

Зеленский о ситуации на Харьковщине: все больше становится наших результатов

В Харьковской области продолжаются украинские контратаки, которые укрепляют такие районы, как Волчанск и приграничные районы, под командованием бригадного генерала Михаила Драпатого, уничтожая российскую пехоту и технику.

Война •   •  6249 просмотра
Зеленский о ситуации на Харьковщине: все больше становится наших результатов

Харьков выделит дополнительные средства на нужды Сил обороны - Терехов

Харьков выделит дополнительные средства на нужды Сил обороны, которые защищают город и регион в условиях нового российского наступления на севере Украины.

Война •   •  6961 просмотра
Харьков выделит дополнительные средства на нужды Сил обороны - Терехов

Украина в мае получит систему IRIS-T от Германии

Еще одна система противовоздушной обороны IRIS-T из Германии прибудет в Украину в мае, в дополнение к двум уже развернутым системам Patriot и третьей запланированной, поскольку Германия продолжает усиливать возможности противовоздушной обороны Украины.

Война •   •  7959 просмотра
Украина в мае получит систему IRIS-T от Германии

В Украину прибыл старший директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США

Майкл Карпентер, старший директор по европейским делам Совета национальной безопасности США, прибыл в Киев, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Украины в ее борьбе против незаконной агрессии России.

политика •   •  7894 просмотра
В Украину прибыл старший директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США

В Тбилиси приостановили выдачу британских виз из-за протестов и полицейских кордонов

Посольство Великобритании в Грузии временно закрыло свой визовый центр в Тбилиси из-за протестов у здания парламента относительно противоречивого закона об "иностранном влиянии".

Новости Мира •   •  6887 просмотра
В Тбилиси приостановили выдачу британских виз из-за протестов и полицейских кордонов