Силы обороны уничтожили вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор"

С севера Харьковщины эвакуировали 5700 человек, сегодня планируется эвакуировать еще 1600 человек - ОГА

На Волчанском направлении армия, по северу и по Липецком направлении рф осуществляет попытки наступления. Украинские защитники сдерживают врага по этим направлениям. Отбито за последнее время около 15 вражеских атак. В то же время 30 волонтерских групп работают на соответствующих направлениях для проведения эвакуации населения.