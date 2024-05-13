Сили оборони знищили ворожий вертоліт Ка-52 "Алігатор"
Київ • УНН
Українські військові знищили російський ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор" вартістю 16 мільйонів доларів.
47 окрема механізована бригада повідомила про збиття російського вертольота Ка-52 "Алігатор", вартість якого 16 млн доларів, повідомляє УНН.
"Воїни 47 окремої механізованої бригади приземлили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Вартість одного такого — $16 млн. Дякуємо бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу! Працюємо далі!", - йдеться у повідомленні у Facebook.