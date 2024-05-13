На Донеччині Сил оборони збили Су-25 рф - Генштаб
Київ • УНН
Українські військові збили російський винищувач Су-25 у Донецькій області.
Сили оборони збили російський Су-25 на Донеччині. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
На Донеччині підрозділи Сил оборони збили ворожий Су-25
Також повідомляється, що на Лиманському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 7, на Сіверському напрямку - до 14, на Краматорському напрямку - до 31, на Покровському напрямку - до 31.
На Торецькому, Куп’янському, Курахівському, Времівському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському ситуація без змін, котролюється українськими підрозділами
Генштаб наголосив, що усі спроби російських окупантів просунутися зустрічають запеклий спротив українських захисників.
Доповнення
На Харківському напрямку станом на 17:00 тривають бої. Українські підрозділи завдали вогневого ураження по противнику, потіснили його та проводять заходи зачистки на північній околиці Вовчанська. Розпочалось бойове зіткнення в районі Стариці.