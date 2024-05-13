На Донетчине Сил обороны сбили Су-25 рф - Генштаб

Силы обороны сбили российский Су-25 в Донецкой области. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В Донецкой области подразделения Сил обороны сбили вражеский Су-25 - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на Лиманском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 7, на Северском направлении - до 14, на Краматорском направлении - до 31, на Покровском направлении - до 31.

На Торецком, Купянском, Кураховском, Времовском, Гуляйпольском, Ореховском, Приднепровском ситуация без изменений, контролируется украинскими подразделениями - информирует Генштаб.

Генштаб подчеркнул, что все попытки российских оккупантов продвинуться встречают ожесточенное сопротивление украинских защитников.

Дополнение

На Харьковском направлении по состоянию на 17:00 продолжаются бои. Украинские подразделения нанесли огневое поражение по противнику, потеснили его и проводят мероприятия зачистки на северной окраине Волчанска. Началось боевое столкновение в районе Старицы.