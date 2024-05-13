За добу росіяни втратили 800 солдатів – Генштаб
Київ • УНН
За даними Генерального штабу Збройних сил України, за останні 24 години російська армія зазнала значних втрат: понад 800 військовослужбовців загинули, а численна військова техніка була знищена або пошкоджена українськими силами.
Упродовж поточної доби армія Росії втратила понад 800 військових особового складу. Про це повідомив у зведенні станом на 23.00 Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що українські воїни знищили та підбили 9 танків та 28 бойових броньованих машин окупантів, а також збили 212 ворожих безпілотних літальних апаратів.
Завдання угрупованням військ визначені та доведені.
На фронті близько 140 бойових зіткнень, ЗСУ закріплюються на зайнятих позиціях на Харківщині - Генштаб 13.05.24, 20:45 • 25291 перегляд