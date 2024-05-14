С севера Харьковщины эвакуировали более 7 тысяч человек - ОВА

Враг не прекращает попыток наступать на севере Харьковщины. Продолжается эвакуация местного населения. Из Чугуевского Харьковского и Богодуховского района уже вывезли 7023 человека. Об этом во вторник рассказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Сейчас 2065 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 2989 из Харьковского, 67 из Богодуховского и 1902 человека эвакуированы волонтерами. Всего эвакуировано 7023 человека - написал Синегубов в Telegram.

По словам главы ОВА, за минувшие сутки украинские войска на Купянском направлении отбили 22 атаки на направлениях Лиман Первый - Синьковка, Ольшанка - Синьковка, Крохмальное - Берестовое, Коломийчиха - Стельмаховка, Ковалевка - Новоегоровка, Площанка - Макеевка.

На Харьковском направлении отбили 13 атак, Новая Товолжанка (рф) - Волчанск, Шебекино (рф) - Волчанск, Гатище - Волчанск, Муром - Старица, Стрелечья - Глубокое, Пыльная - Глубокое, Глубокое - Липцы.

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