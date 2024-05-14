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У Вовчанську триває евакуація: Синєгубов каже, продовжуватиметься, "доки не вивеземо всіх людей, не зважаючи від заявок"

У Вовчанську триває евакуація: Синєгубов каже, продовжуватиметься, "доки не вивеземо всіх людей, не зважаючи від заявок"

Київ • УНН

 • 18195 перегляди

Близько 200 цивільних осіб залишилися у Вовчанську Харківської області, і їхня евакуація триває, у співпраці з поліцією та волонтерами до тих пір, поки всі люди не будуть евакуйовані, каже голова ОВА.

Евакуація з Вовчанська у Харківській області триває, хоча бойові дії ускладнюють процес. Станом на вчора в місті залишалося близько 200 цивільних. Евакуація здійснюється у співпраці з поліцією та волонтерами і буде продовжуватися до повного вивезення всіх людей. Про це розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у ефірі телемарафону у вівторок, передає кореспондент УНН.

Деталі

За словами Синєгубова, евакуація у Вовчанську триває, однак з кожним днем вона дійсно ускладнюється з кожною хвилиною.

Що по самому Вовчанську, то станом на вчора залишилося приблизно до 200 людей цивільних. Це фактично вже спецоперації з Національною поліцією і з нашими волонтерами по евакуації цих людей. Евакуація триває і буде тривати, доки ми не вивеземо всіх абсолютно людей, не зважаючи від заявок, які ми маємо 

- зазначив голова Харківської ОВА.

Він розповів, що вчора було приблизно 150 заявок на евакуацію, а по факту було вивезено більше ніж півтори тисячі людей. Тому ця робота буде тривати по всіх абсолютно напрямках постійно.

Нагадаємо

7 023 людей були евакуйовані з Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів Харківської області через постійні обстріли та спроби ворога просунутися в цьому районі.

Ірина Колеснік

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