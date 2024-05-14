У Вовчанську триває евакуація: Синєгубов каже, продовжуватиметься, "доки не вивеземо всіх людей, не зважаючи від заявок"

Евакуація з Вовчанська у Харківській області триває, хоча бойові дії ускладнюють процес. Станом на вчора в місті залишалося близько 200 цивільних. Евакуація здійснюється у співпраці з поліцією та волонтерами і буде продовжуватися до повного вивезення всіх людей. Про це розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у ефірі телемарафону у вівторок, передає кореспондент УНН.

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За словами Синєгубова, евакуація у Вовчанську триває, однак з кожним днем вона дійсно ускладнюється з кожною хвилиною.

Що по самому Вовчанську, то станом на вчора залишилося приблизно до 200 людей цивільних. Це фактично вже спецоперації з Національною поліцією і з нашими волонтерами по евакуації цих людей. Евакуація триває і буде тривати, доки ми не вивеземо всіх абсолютно людей, не зважаючи від заявок, які ми маємо