У Вовчанську триває евакуація: Синєгубов каже, продовжуватиметься, "доки не вивеземо всіх людей, не зважаючи від заявок"
Київ • УНН
Близько 200 цивільних осіб залишилися у Вовчанську Харківської області, і їхня евакуація триває, у співпраці з поліцією та волонтерами до тих пір, поки всі люди не будуть евакуйовані, каже голова ОВА.
Евакуація з Вовчанська у Харківській області триває, хоча бойові дії ускладнюють процес. Станом на вчора в місті залишалося близько 200 цивільних. Евакуація здійснюється у співпраці з поліцією та волонтерами і буде продовжуватися до повного вивезення всіх людей. Про це розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у ефірі телемарафону у вівторок, передає кореспондент УНН.
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За словами Синєгубова, евакуація у Вовчанську триває, однак з кожним днем вона дійсно ускладнюється з кожною хвилиною.
Що по самому Вовчанську, то станом на вчора залишилося приблизно до 200 людей цивільних. Це фактично вже спецоперації з Національною поліцією і з нашими волонтерами по евакуації цих людей. Евакуація триває і буде тривати, доки ми не вивеземо всіх абсолютно людей, не зважаючи від заявок, які ми маємо
Він розповів, що вчора було приблизно 150 заявок на евакуацію, а по факту було вивезено більше ніж півтори тисячі людей. Тому ця робота буде тривати по всіх абсолютно напрямках постійно.
Нагадаємо
7 023 людей були евакуйовані з Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів Харківської області через постійні обстріли та спроби ворога просунутися в цьому районі.