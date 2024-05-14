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На Харківщині на тлі посилення ворожих обстрілів евакуювали вже понад 7,5 тис. людей - ОВА

На Харківщині на тлі посилення ворожих обстрілів евакуювали вже понад 7,5 тис. людей - ОВА

Київ • УНН

 • 15770 перегляди

7 531 особа, у тому числі 568 дітей та 201 особа з інвалідністю, були евакуйовані у Харківській області у безпечніші місця через обстріли з боку ворога.

У Харківській області вже 7531 особа, у тому числі 568 дітей та 201 особа з інвалідністю, були евакуйовані у безпечніші місця, повідомив у вівторок голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, пише УНН.

Голова Харківської ОВА подякував усім, хто героїчно під ворожими обстрілами евакуйовує людей.

7 531 людина вже у більш безпечних місцях, з них 568 - діти, 201 - людина з інвалідністю

- повідомив Синєгубов.

У Вовчанську триває евакуація: Синєгубов каже, продовжуватиметься, "доки не вивеземо всіх людей, не зважаючи від заявок"14.05.24, 12:36 • 18204 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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