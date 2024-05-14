Донеччина: рф за добу вдарила ракетами по Покровську, Новогродівці та Селидовому
Київ • УНН
Минулої доби росія атакувала ракетами Покровськ, Новогродівку та Селидове в Донецькій області, пошкодивши житлові будинки, навчальний заклад, адміністративну будівлю та об'єкти інфраструктури, постраждалих немає.
Протягом доби Донеччина зазнала 2677 ворожих обстрілів. Армія рф, зокрема, вдарила ракетами по Покровську, Новогродівці та Селидовому, унаслідок чого зазнали пошкоджень житлові будинки, заклад освіти, адмінбудівля та об’єкт інфраструктури. Попередньо, обійшлось без постраждалих. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
Деталі
13 квітня російські війська обстріляли 7 населених пунктів: міста Новогродівка, Покровськ, Селидове, села Діброва, Желанне, Миколаївка, Птиче.
Внаслідок ворожих ударів пошкоджено 36 цивільних об’єктів – 22 житлових будинки, складські приміщення, гараж, автомобілі, навчальний заклад, адмінбудівля, об’єкт інфраструктури.
Трьома ракетами із ЗРК "С-300" росіяни атакували Покровськ. Руйнувань зазнали три багатоквартирних будинки, адмінбудівля, об’єкт інфраструктури. Люди не постраждали.
По Новогродівці російські війська вдарили двома ракетами "С-300". Пошкоджено 3 приватні та 9 багатоквартирних будинків та автомобілі.
Ще одну ракету із ЗРК "С-300" ворог спрямував на Селидове, пошкодив 2 багатоквартирних будинки та навчальний заклад.
Крім того, внаслідок артилерійських обстрілів руйнувань зазнали дві оселі в селі Птиче, дві пошкоджено в Желанному.
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