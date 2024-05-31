Окупанти обстріляли селище на Донеччині: щонайменше одна людина загинула і троє - поранені
Київ • УНН
Селище чотири рази потрапило під ворожий вогонь сьогодні зранку — повністю знищені 4 приватні будинки та 4 автомобілі, пошкоджені 5 будинків, адмінбудівля та інші об'єкти
Армія рф обстріляла селище на Донеччині - щонайменше одна людина загинула і три поранені. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
"Щонайменше 1 людина загинула і 3 поранені внаслідок обстрілу Дробишевого. Селище чотири рази потрапило під ворожий вогонь сьогодні зранку — повністю знищені 4 приватні будинки та 4 автомобілі, пошкоджені 5 будинків, адмінбудівля та інші об'єкти", - повідомив Флашкін.
Голова ОВА нагадав, що кожен день росіяни гатять по цивільним, кожен день у нас є постраждалі.
"Усі, хто досі залишаються на Донеччині, наражають себе на смертельну небезпеку. Будьте відповідальними! Евакуюйтесь!" - резюмував Філашкін.
Донеччина: рф за добу вдарила ракетами по Покровську, Новогродівці та Селидовому14.05.24, 13:23 • 14340 переглядiв