Оккупанты не зашли в Торецк в Донецкой области - ОВА

Обстановка в Донецкой области очень сложная. Впрочем, российские оккупанты не зашли в Торецк. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Обстановка в области очень сложная, каждый раз враг пытается прорвать нашу линию обороны ... Что касается города Торецк, то враг в город Торецк не зашел, его нет. За сутки 14 раз оккупант пытался штурмовать Торецк, Нью-Йорк и город Северное. Все атаки врага были отбиты - рассказал Филашкин.

Также он прокомментировал ситуацию с эвакуацией.

"Что касается эвакуации в Донецкой области, то она продолжается с начала полномасштабной войны и обязательная эвакуация в принудительный способ детей продолжается в 10-ти километровой зоне от врага. В эту зону вошли: Селидов, Украинск, Новогродовка и Мирноград. Всего людей находит более 50 тыс. и более 4 тыс. детей", - сказал Филашкин.

По его словам, в городе Торецк остается около 3 тыс. человек.

"Что касается принудительной эвакуации людей с линии фронта, то это обязательно нужно делать, потому что большое количество остается в городе Торецк - около 3 тыс. человек и выезжают очень медленно", - отметил Филашкин.

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