Оккупанты не зашли в Торецк в Донецкой области - ОВА
Киев • УНН
Глава Донецкой ОГА сообщил, что российские войска не зашли в Торецк, несмотря на 14 попыток штурма за сутки. В городе остается около 3 тыс. человек, продолжается обязательная эвакуация с прифронтовых территорий.
Обстановка в Донецкой области очень сложная. Впрочем, российские оккупанты не зашли в Торецк. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Обстановка в области очень сложная, каждый раз враг пытается прорвать нашу линию обороны ... Что касается города Торецк, то враг в город Торецк не зашел, его нет. За сутки 14 раз оккупант пытался штурмовать Торецк, Нью-Йорк и город Северное. Все атаки врага были отбиты
Также он прокомментировал ситуацию с эвакуацией.
"Что касается эвакуации в Донецкой области, то она продолжается с начала полномасштабной войны и обязательная эвакуация в принудительный способ детей продолжается в 10-ти километровой зоне от врага. В эту зону вошли: Селидов, Украинск, Новогродовка и Мирноград. Всего людей находит более 50 тыс. и более 4 тыс. детей", - сказал Филашкин.
По его словам, в городе Торецк остается около 3 тыс. человек.
"Что касается принудительной эвакуации людей с линии фронта, то это обязательно нужно делать, потому что большое количество остается в городе Торецк - около 3 тыс. человек и выезжают очень медленно", - отметил Филашкин.
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